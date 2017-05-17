Музеи Кремля покажут коллекцию Фаберже в Японии и японские эмали и кимоно в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля планируют представить свою коллекцию Фаберже на выставке в Японии, в то время как уже 5 июля здесь откроется выставка "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала ХХ века из коллекции профессора Халили". Об этом на пресс-конференции сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Выставка впервые представит удивительные произведения эмальерного искусства, такого рода изделия являются уникальными и не выставлялись прежде нигде. Также здесь будет представлены кимоно, том числе церемониальные, периодов Эдо и Мэйдзи. Все они сшиты вручную из шелка с использованием вышивши, батика, ручной росписи", - рассказала она.

По ее словам, эта выставка будет настоящим событием не только для тех, кто интересуется историей и культурой Японии.

Выставочные обмены

В Японии же Музеи Московского Кремля предполагают показать свою коллекцию Фаберже, время и место проведения еще обсуждаются.

Кроме того, на территории Китая планируется показ нескольких выставок, своими экспонатами Музеи Московского Кремля участвуют в ряде европейских проектов. Что касается России, то здесь проводится 3-4 выставки в год.

"Это часто зависит не только от нашего желания, но и от финансовых условий, которые предоставляют нам наши партнеры", - пояснила Гагарина и добавила, что все проекты в Музеях Московского Кремля делаются с помощью других российских коллег.

Например, посвященную Борису Годунову выставку помогли организовать 15 архивов и музеев, а в выставке "Владыки океана. Сокровища Португальской империи XVI-XVIII веков", которая откроется 8 декабря, самое деятельное участие принимает Государственный Эрмитаж. Гагарина рассказала, что экспозиция будет состоять из двух разделов: первый посвящен истории и культуре, второй - влиянию Португалии на искусство стран, входивших тогда в состав империи.

"В первом разделе будут представлены портреты и личные вещи мореплавателей, предметы парадного дворцового обихода, монеты, вооружение, доспехи. Второй раздел представит произведения, созданные в различных частях империи под влиянием Португалии", - отметила она.

Безопасность экспонатов - прежде всего

Как ранее рассказывала в интервью ТАСС директор Музеев Московского Кремля, ни один экспонат не отправится на выставку в случае, если что-то будет угрожать его сохранности или же возвращению домой. Также сегодня она, отвечая на вопрос одного из журналистов, исключила возможность проведения выставок в зонах вооруженных конфликтов.

"Что касается выставок на территории Сирии, то я не думаю, что это очень хорошая идея. И авиабаза "Хмеймим" - это не музей. Все-таки война - это война. В Сирии было уничтожено огромное количество памятников в последнее время, и мне не кажется правильным подвергать опасности те памятники, которые находятся в наших музеях", - заключила Гагарина.