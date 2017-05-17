Мединский: число зрителей отечественного кино достигло рекордных 35 млн

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские фильмы за прошедший Год кино посмотрели более 35 млн человек, что стало рекордом за всю историю современной России. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
"По итогам Года кино число зрителей наших фильмов в кинотеатрах достигло абсолютного рекорда с 1991 года - более 35 млн человек. Это лучший показатель за 26 лет современной России", - заявил Мединский.
Министр также отметил, что при этом совокупные кассовые сборы российского кино выросли по сравнению с 2012 годом более чем на 40%. Он также подчеркнул, что на поддержку всей отечественной кинематографии выделяются "достаточно небольшие средства из бюджета - значительно меньше половины съемочного бюджета американского "Форсажа".
"По данным ВЦИОМ, две трети зрителей отметили улучшение качества российского кино в последние годы", - отметил глава ведомства.
По мнению Мединского, такая динамика подтверждает необходимость ввести защищать отечественное кино "от неравной конкуренции со стороны Голливуда".