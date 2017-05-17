Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: число зрителей отечественного кино достигло рекордных 35 млн

Культура
17 мая, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Это лучший показатель за 26 лет современной России, заявил Мединский

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские фильмы за прошедший Год кино посмотрели более 35 млн человек, что стало рекордом за всю историю современной России. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

"По итогам Года кино число зрителей наших фильмов в кинотеатрах достигло абсолютного рекорда с 1991 года - более 35 млн человек. Это лучший показатель за 26 лет современной России", - заявил Мединский.

Министр также отметил, что при этом совокупные кассовые сборы российского кино выросли по сравнению с 2012 годом более чем на 40%. Он также подчеркнул, что на поддержку всей отечественной кинематографии выделяются "достаточно небольшие средства из бюджета - значительно меньше половины съемочного бюджета американского "Форсажа".

"По данным ВЦИОМ, две трети зрителей отметили улучшение качества российского кино в последние годы", - отметил глава ведомства.

По мнению Мединского, такая динамика подтверждает необходимость ввести защищать отечественное кино "от неравной конкуренции со стороны Голливуда".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
3
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
4
Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"
5
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России
6
Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций
7
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама