Михалков представил в Москве спектакль по Чехову

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьера спектакля "Тина" по одноименному рассказу Антона Чехова, в котором заняты слушатели актерской мастерской академии Никиты Михалкова, состоялась в Московском международном доме музыки. Постановку представил сам Михалков.
Режиссером дипломной постановки выступил актер, режиссер, педагог академии Александр Коручеков. Сценография и костюмы выполнены Максимом Обрезковым, музыку к спектаклю написал композитор Петр Налич.
"Найти адекватное сценическое воплощение прозе очень тяжело, - отметил Михалков. - И для актеров, и для меня - это важный эксперимент. Задача нашей академии - помочь актеру, уже имеющему профессиональное образование, набрать то, что поможет ему работать с другими режиссерами".
Первым дипломным спектаклем академии стали "Метаморфозы" по произведениям Бунина и Чехова - девять миниатюр, над созданием которых работали режиссеры Никита Михалков, Сергей Газаров, Александр Коручеков, Игорь Яцко. Постановку показывали в театрах России, и было решено сделать "Метаморфозы-2".
Как пояснили ТАСС в пресс-службе академии, в основе нового спектакля, который будет показан в Москве 15 июня, также проза Бунина и Чехова. Возможно, Михалков, который станет режиссером спектакля, и сам выйдет на сцену.