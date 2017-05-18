Национальный стенд "Книги России" возобновляет работу на Варшавской книжной ярмарке

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Национальный стенд "Книги России" открывается на Варшавской книжной ярмарке. Об этом ТАСС сообщил организатор стенда, заместитель генерального директора Генеральной дирекции международных книжных выставок-ярмарок Владек Дарман.

"После двухлетнего перерыва было принято решение участвовать в Варшавской книжной ярмарке, - рассказал Дарман. - Мы привезем книги об искусстве, о культуре, поэтов-шестидесятников, русских классиков, программа будет очень насыщенной".

Поляки, отметил Дарман, очень любят русскую литературу, "особенно они любят, переводят и цитируют наших шестидесятников". "Мы повезем в Варшаву стихи Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Владимира Высоцкого", - сказал он.

О работе стенда

В работе национального стенда примут участие 15 ведущих российских издательств, среди которых "Молодая Гвардия", "У Никитских ворот", "АСТ", "ЭКСМО" и другие.

Информационное агентство ТАСС представит пять изданий, в числе которых "Московские каникулы", "Наши любимые", "Культура - память человечества, введенная в современность", а также два фотоальбома - "Старт, рывок - и финиш золотой!" с архивными снимками ярких моментов участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх и "Страна героев" - летопись важнейших событий в истории России.

По словам Дармана, будет презентован масштабный фотопроект "Полет над Россией", в основе которого лежат снимки природных, исторических и архитектурных объектов российских регионов, сделанные с различных летательных аппаратов.

Кроме того, впервые на российском стенде покажут уникальную антологию современной поэзии народов РФ, включающую произведения 229 поэтов на 57 языках.

Дарман также сообщил, что на стенде будет представлен проект дистрибьютора "ЛитРес" и Российского центра науки и культуры, благодаря которому в Польше можно будет скачивать книги на русском языке, всего 140 тыс. наименований.

Акцент на изучение русского языка

Дарман уточнил, что основной акцент в дни работы стенда будет сделан на изучение русского языка. "В Польше русский по-прежнему интересен, его изучают в университетах, это востребованный язык", - сказал он. По его словам, 19 мая организаторы приглашают детей и школьников, изучающих русский язык, читать классику. В этот же день польский эссеист, переводчик Гжегож Вишневский презентует свою новую книгу "Москва. Портрет-путеводитель. История - достопримечательности - культурная жизнь".

20 и 21 мая запланированы лекции "Русский язык в интернете" и "Русский язык и общество", а также лекция об особенностях изучения русского языка как иностранного.

После завершения ярмарки все книги национального стенда будут переданы в дар посольству РФ в Польше и Российскому центру науки и культуры в Варшаве.

Стенд "Книги России" организован при поддержке Роспечати.