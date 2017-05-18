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"Геликон-опера" представит расширенную версию оперы-балета "Семь смертных грехов"

Культура
18 мая, 0:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Специально для московской публики оригинальную 35-минутную постановку расширили до часовой

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МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Балет с пением "Семь смертных грехов" немецкого композитора Курта Вайля представят в театре "Геликон-опера". Специально для московской публики оригинальную 35-минутную постановку расширили, сообщил на пресс-конференции накануне премьеры режиссер-постановщик Илья Ильин.

"Опера-балет "Семь смертных грехов" в оригинале идет 35 минут - это очень короткое произведение. Конечно, мы должны были какими-то образом разнообразить наш вечер, сделать его привычным для московской публики. Поэтому представление будет длиться ровно один час: в первой части прозвучат семь зонгов Курта Вайля из разных временных отрезков его творчества, а второй частью будет непосредственно опера-балет", - отметил Ильин.

"Семь смертных грехов" были написаны Вайлем совместно с драматургом, поэтом Бертольтом Брехтом в 1933 году, в разгар Великой депрессии в США. Пьеса полностью состоит из зонгов - баллад, близких к джазовому ритму, содержащих критику общества.

Загадка оперы-балета

Сюжет повествует о двух сестрах, двух Аннах. Их семья живет в Луизиане и мечтает построить дом. Сестры отправляются в путешествие по американским городам в поисках удачи и денег. В этой поездке они сталкиваются с семью смертными грехами: леностью, гордыней, гневом, чревоугодием, похотью, алчностью и завистью.

Девушки совершенно не похожи. "Эти две сестры постоянно общаются друг с другом - одна посредством пения, другая с помощью танца. Брехт не дает окончательного ответа, один ли это человек или все же разные", - подчеркнул Ильин.

"Несмотря на то, что это балет с пением, сама история Брехта и Вайля, ее блестящее вокальное воплощение нашими солистками Ксенией Вязниковой и Ларисой Костюк - вся эта ситуация мне кажется настолько мощной, драматичной и самодостаточной, что мне не хотелось делать лишних движений. Хотелось, чтобы это движение было лишь дополнительным средством выражения и только там, где оно необходимо", - поделилась балетмейстер-постановщик и исполнительница главной роли Ксения Лисанская.

Над постановкой также работали художник-постановщик Ростислав Протасов, музыкальный руководитель, дирижер Валерий Кирьянов и балетмейстер-постановщик Эдвальд Смирнов.

Второй премьерный показ спектакля состоится 19 мая в Белоколонном зале княгини Шаховской.

В России опера-балет "Семь смертных грехов" ставится очень редко. Самая известная постановка была представлена в 1981 году Борисом Покровским на сцене Камерного музыкального театра. В 1989 году Москву посетила легендарная хореограф Пина Бауш со спектаклем в исполнении своего театра танца "Вупперталь".

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