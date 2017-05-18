Александр Калягин стал главным героем выставки в музее имени Бахрушина

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актер, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин стал главным героем выставки, открывающейся в четверг в Театральном музее им. А. А. Бахрушина. Экспозиция под названием "Александр Калягин. Роли, которые нас выбирают" приурочена к 75-летнему юбилею мастера, приходящемуся на 25 мая, сообщила ТАСС куратор выставки Татьяна Никольская.

Она рассказала, что несколько лет назад драматург Александр Галин написал эссе "Роли, которые нас выбирают", посвященное творчеству Александра Калягина. В нем, по словам Никольской, Галин высказал простую мысль: артисты и роли не случайно находят друг друга. Например, он убежден, что Калягин буквально был рожден для роли Павла Александровича Чичикова, что этот характер Гоголь как будто сочинил специально для него.

Точно так же можно сказать про другие калягинские роли: про Шейлока и Просперо, Папашу Убю и Дон Кихота, и про роли, которые в свое время были сыграны во МХАТе, а еще раньше в Ермоловском театре, перечислила Никольская. Она добавила, что подобное мнение относится и к киноперсонажам Калягина, среди которых тетка Чарлея из незабываемой комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!" и Платонов из "Неоконченной пьесы для механического пианино" Никиты Михалкова, и роли в его же фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви".

Калягину помимо ролей в кино и на театральной сцене было уготовано сыграть еще две важные роли: художественного руководителя театра Et Cetera и председателя театрального союза. И эта деятельность артиста также проиллюстрирована на выставке в Бахрушинском музее, где представлены сценические костюмы, макеты декораций к спектаклям и 227 фотографий, запечатлевших Калягина в разных ипостасях, сказала Никольская. Она сообщила, что еще одна фотовыставка развернута в театре Et Cetera.

"А 25 мая, в день своего юбилея, Калягин как настоящий большой артист представит премьеру - сыграет Хлестакова в совершенно неожиданной интерпретации гоголевского "Ревизора", предложенной режиссером Робертом Стуруа. 15 и 16 мая уже состоялись предпремьерные показы, которые прошли с большим успехом", - заключила Никольская.