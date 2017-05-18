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Более 700 книг из России представлено на Варшавской книжной ярмарке

Культура
18 мая, 12:25 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

В рамках мероприятия организаторы российского стенда проведут встречи с участием переводчиков и издателей

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ВАРШАВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Варшавская книжная выставка-ярмарка в восьмой раз стартовала в четверг на Национальном стадионе польской столицы. На ее площадке российское книгоиздание широко представлено на стенде "Книги России".

Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок Сергей Кайкин, "в этом году мы привезли на выставку более 700 наименований". "Издательства охотно откликнулись на наше предложение принять участие в выставке в Варшаве, что свидетельствует о большом интересе к этой площадке", - подчеркнул он.

По словам директора, организаторы экспозиции постарались продемонстрировать все то, что может быть интересно польским гостям. "Всегда мы представляем детскую и классическую литературу, материалы по русскому языку, издания по культуре и искусству", - добавил Кайкин, выразив уверенность в том, что жителей Польши заинтересуют также и многочисленные издания по военной истории.

Как сообщил Кайкин, в рамках варшавской ярмарки организаторы российского стенда проведут ряд встреч и мероприятий с участием переводчиков и издателей. "Для нас важно сделать первый шаг к налаживанию дальнейшего сотрудничества. К примеру, мы подписываем сегодня соглашение об обмене стендами между Варшавской книжной ярмаркой и Московской международной книжной выставкой-ярмаркой, - отметил он. - Это шаг к более тесному взаимодействию".

Российский национальный стенд расположился на площади нескольких десятков квадратных метров и оформлен в авангардном стиле. На стеллажах книги выставлены по темам. Гости могут найти здесь исторические труды, биографии известных политиков, ученых, людей искусства, переводы польских авторов, художественную литературу, детские книги, справочники, учебники и каталоги. На центральном стенде выставлены издания информационного агентства ТАСС, среди которых фотоальбомы "Старт, рывок - и финиш золотой!" с архивными снимками ярких моментов участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх и "Страна героев" - летопись важнейших событий в истории России.

В общей сложности на Варшавской книжной ярмарке представлено почти 800 издательств из 32 стран. Это рекордные показатели для выставки, так как в прошлом году удалось собрать только 25 государств. Почетный гость ярмарки в этом году - Германия, национальный стенд которой насчитывает 220 кв метров и демонстрирует 66 издателей. Для участия в этом форуме в столицу Польши съезжаются более 1000 писателей, состоятся встречи с читателями и дискуссии. Россию среди авторов будет представлять популярная писательница, мастер остросюжетной прозы Татьяна Полякова.

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