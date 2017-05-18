Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Нобелевский лауреат по литературе из Белоруссии 68-летняя Светлана Алексиевич в беседе с корреспондентом ТАСС опровергла слухи о своей смерти.

"Я сейчас в Корее, в Сеуле, тут презентация моих книг. Вышли три книги. Вот обрывается телефон из-за этой глупости (слухов о смерти - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили о смерти писательницы со ссылкой на Twitter министра культуры Франции Франсуазы Ниссен. Ее страница, впрочем, не имеет пометки "верифицированный аккаунт", подтверждающей принадлежность публичному лицу.

Позже на странице, которая после появления печальной новости успела получить 600 новых подписчиков, появилась еще одна запись: "Это поддельный аккаунт, созданный итальянским журналистом Томассо Дебенедетти".

Ранее журналист от имени публичных людей уже сообщал фейковые новости о кончине режиссера Педро Альмодовара и других известных во всем мире людей.

Визит Алексиевич в Россию

Руководитель проекта "Открытая библиотека" Николай Солодников сообщил ТАСС, что Алексиевич посетит Москву 10 июня.

"Писательница проведет творческие встречи в "Гоголь- центре" и на Новой сцене Александринского театра в Санкт- Петербурге", - сказал он.

В Москве писательница выступит 10 июня, в Петербурге - 13 июня.

В 2015 году Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Алексиевич работает в художественно-документальном жанре, она автор книг "Время секонд хэнд", "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Зачарованные смертью", "Чернобыльская молитва".