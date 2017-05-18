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Прекращено производство по жалобе Трунова и Маруани на действия задержавших их полицейских

Культура
18 мая, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Музыкант и юрист были задержаны в отделении Сбербанка, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы прекратил производство по жалобе юриста Игоря Трунова и лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани на действия сотрудников полиции, изъявших на время проверки их личные вещи и адвокатское досье юриста, передает корреспондент ТАСС.

"Прекратить производство по жалобе", - огласил решение судья Артур Карпов.

Свое решение он мотивировал тем, что предмет жалобы не подпадает под действие ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), в рамках которой была подана жалоба.

Ранее Трунов рассказал ТАСС, что управление собственной безопасности ГУ МВД РФ в ходе служебной проверки выявило нарушения в действиях полицейских, задержавших и санкционировавших оперативно-разыскные мероприятия в отношении него и Маруани. Материалы служебной проверки были направлены в столичное следственное управление Следственного комитета РФ для рассмотрения и принятия решения, а также прокурору Центрального административного округа Москвы для надзора.

Спор музыкантов

Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября прошлого года в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В конце декабря следователь отказал Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.

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