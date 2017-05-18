Третьяковская галерея покажет ранее не выставлявшиеся работы Васнецова в его доме-музее

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выставка пейзажей Виктора Васнецова открылась в его доме-музее, в экспозицию вошли 29 произведений и архивные фотографии, многие из них выставляются впервые. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В рамках проекта "Третьяковская галерея открывает свои запасники" начала работу выставка пейзажей Виктора Васнецова. На ней представлены 29 полотен и архивные фото из мемориального фонда художника", - говорится в сообщении портала, в котором отмечено, что экспозицию можно посетить с 18 мая по 17 сентября.

По информации мэрии, в экспозицию вошли этюды, написанные в окрестностях Парижа, Москвы и Вятки с 1874 по 1917 год. Из ранних работ экспонируются картины "Вятские места" и "Хвойный лес".

Наименее известная широкому кругу зрителей часть выставки - пейзажи Нового Рябова. Так в память о родине художник назвал приобретенное в 1901 году в Дмитровском уезде имение Ваньково. Сохранилась серия этюдов Нового Рябова, в которых художник изображал небольшие, на первый взгляд простые и скромные, но глубоко поэтичные предметы. Они выполнены на кусочках грунтованного холста, не натянутого на подрамник, или на небольших фанерных дощечках.

К выставке подготовили специальное иллюстрированное издание. В альбоме представлены пейзажные работы, которые охватывают полувековой период творчества художника. Многие из них опубликованы впервые.