Три бесплатных фолк-концерта пройдут в Москве в преддверии фестиваля "Времена и эпохи"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Три бесплатных уличных концерта фолк-групп пройдут 20 мая в Москве, предваряя масштабный фестиваль реконструкции "Времена и эпохи" в июне. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" Наталья Моженкова.
"Концерты состоятся с 14:00 до 15:30 в аванзале станции метро "Курская" (кольцевая), вестибюле станции метро "Боровицкая" (смежный со станцией "Библиотека им. Ленина") и в подземном переходе через Бульварное кольцо у метро "Арбатская" (рядом с кинотеатром "Художественный")", - рассказала Моженкова.
Фолк - жанр популярной музыки, соединивший традиционный музыкальный фольклор и современное звучание. Он возник в США в конце 1950-х и включает в себя много поджанров. В Москве будут исполнять "музыку разных эпох на старинных инструментах коллективы Varevo trio, Folk LARK band, "Новые Кельцы", Celsi, New Life, Idisi", добавила Моженкова.
Фестиваль "Времена и Эпохи" проводится с 2011 года. Раньше он шел 3 дня и занимал только одну площадку - Коломенский парк.
Однако в этом 2017 году фестиваль впервые охватит 30 площадок по всей столице и будет продолжаться в течение 12 дней с 1 по 12 июня. В нем примут участие 10 тыс. реконструкторов и участников со всего мира. В разных районах города воспроизведут 12 эпох всемирной истории. Среди них - Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война.