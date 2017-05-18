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Фестиваль в Москве расскажет о почитании Святителя Николая в православных странах

Культура
18 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В рамках фестиваля "Артос" пройдут встречи со священниками и учеными, также будет организован кинолекторий

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международный православный фестиваль "Артос", который пройдет с 23 по 29 мая в Сокольниках, расскажет москвичам о жизни, чудесах и почитании Святителя Николая Мирликийского, одного из самых известных святых во всем христианском мире, рассказали ТАСС в оргкомитете. Эта культурная программа приурочена к принесению мощей святого, они впервые прибудут в храм Христа Спасителя из Бари двумя днями ранее - 21 мая.

"Центральная тема фестиваля - "Путешествие к Православию" - объединит около 200 участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. В фестивале примут участие представители Греции, Сербии, Грузии, Румынии, Италии, Белоруссии, Украины и России", - отметил собеседник агентства.

"В эти дни в Москве будет проходить знаковое для всех верующих страны событие - впервые за 930 лет в Храм Христа Спасителя из Италии будет принесена частица мироточивых мощей святителя Николая Мирликийского. "Артос" приглашает на встречи со священниками и учеными, а также на кинолекторий, которые помогут узнать больше о духовном наследии великого святого и об истории города Бари, который уже почти тысячу лет хранит эту величающую реликвию христианского мира", - пояснили в оргкомитете.

Кроме просветительской программы, на фестивале представят кулинарные мастер-классы национальных кухонь, концерты народных коллективов из разных стран, а также масштабную фотовыставку о православии в русской глубинке. На вопросы посетителей о современной жизни храмов и их прихожан в разных епархиях ответит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который возглавит церемонию открытия фестиваля 23 мая.

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