РПЦ претендует на объекты Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь направила в Росимущество заявки на передачу объектов Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, который входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом на презентации концепции развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщил в четверг его директор Игорь Конышев.

"Один из самых серьезных и непростых вызовов, которые стоят перед музеем - действие 327 ФЗ о передаче Русской православной церкви церковного имущества. Вчера пришла информация еще о двух заявках, отправленных РПЦ в начале мая о передаче двух объектов внутри Спасо-Евфимиева монастыря", - рассказал он.

Острый вопрос

Вообще, по словам Конышева, вопрос передачи музейных объектов РПЦ стоит перед музеем-заповедником остро. В настоящее время на рассмотрении у Росимущества находятся заявки на передачу Георгиевского собора в Гусе -Хрустальном, где находится Музей хрусталя им. Мальцовых, три объекта в Суздале - Спасо-Преображенский собор, Знаменская церковь и приказная изба, а также два объекта во Владимире - Троицкая церковь с Музеем хрусталя и Золотые ворота. Поэтому музей-заповедник в концепции развития планирует свою деятельность с учетом возможного сокращения помещений.

Так, Музей хрусталя им. Мальцовых из того, что осталось от Георгиевского собора, может переехать в здание бывшей богадельни напротив, где в настоящее время располагается городская администрация.

"У нас есть свои предложения государственно-частного партнерства по Гусю-Хрустальному, это реновация историко- культурного центра города с возможным переносом Музея хрусталя из Георгиевского собора в здании напротив, где размещалась богадельня", - сказал Конышев.

Он отметил, что с реставрацией и приспособлением богадельни музей сможет получить 5,2 тыс. кв метров площадей вместо нынешней площади в 1,8 тыс. кв метров, за счет этого вдвое увеличить экспозиционные площади и создать условия для оборудования депозитария, причем для хранения не только хрусталя.

Также планируются строительство нового визит-центра в Суздале взамен располагающегося сейчас в Знаменской церкви.

Кроме того, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике думают над тем, чтобы расширить экспозиционные площади во Владимире в культурно-образовательном центре "Палаты" за счет приобретения на внебюджетные средства здания дворца культуры завода "Точмаш", куда из палат переехало бы хранение и реставрационные мастерские.

Пребывавшая долгое время усадьба Храповицкого в Муромцево постепенно оживает - сюда, в чудом сохранившиеся постройки хозяйственного двора, планируют перевести фонды мебели и дерева, которые сейчас находятся в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале. Само здание предполагается законсервировать и в таком виде сделать объектом музейного показа.

Сохранить Рублева

Особую озабоченность у музейщиков вызывает сохранность недавно отреставрированных фресок Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира в связи с колебаниями климатических условий во время проведения богослужений - в частности, от использования свечей.

"Я был поставлен перед фактом, что мы (музейщики) можем войти в собор с часу до пяти, все остальное время там занимает Владимиро-Суздальская епархия. Мы закончили там реставрировать фрески Рублева и с ужасом смотрим на то, что происходит. Частые службы и большое количество испарений от свечей и того, что используется для проведения богослужений, через несколько лет сведет все наши старания на нет", - поделился Конышев.

В свою очередь, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин посоветовал инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной Церкви.

"Это та площадка, на которой можно начинать переговоры, там очень хорошо понимают сложность владения таким имуществом. У нас завершения реставрации Покровского собора не существует, только заканчиваешь цикл, начинается новый. Успенский собор - это то же самое. Ситуацию со службами и свечами можно обсуждать с этим советом", - сказал он.

По словам директора ГИМа, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл лично подписывает документы, регламентирующие действия священнослужителей в тех или иных храмах и "этим надо воспользоваться".

Владимиро-Суздальский музей-заповедник был образован в 1958 году. В настоящее время в его состав входят памятники архитектуры, расположенные в трех города - Владимире, Суздале, Гусе-Хрустальном, а также в Боголюбово, Кидекше и Муромцево.