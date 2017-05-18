"Дорога на Берлин" стал лучшим телефильмом по версии "ТЭФИ - Бессмертный полк"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фильм "Дорога на Берлин" стал победителем в номинации "Телевизионный художественный фильм/ сериал" премии "ТЭФИ - Бессмертный полк". Первое вручение премии прошло в четверг в Центральном академическом театре Российской Армии.

Выйдя на сцену за наградой, продюсер картины Александр Литвинов поблагодарил создателей премии и всю съемочную группу. "Это их заслуга, нам нравится наша работа. Она была сложной, большой, но мы сняли ее успешно", - сказал он.

В основе сюжета "Дороги на Берлин" - повесть Эммануила Казакевича "Двое в степи", которая уже была экранизирована в 1962 году. Новая лента повествует об офицере связи Огаркове и почти не говорящим по-русски рядовом Джурабаеве, которые с боями вместе выбираются из немецкого окружения и становятся настоящими друзьями. Премьера фильма состоялась в мае 2015 года.

Другие победители

Сергея Мокрицкого назвали лучшим режиссером телевизионного фильма за картину "Битва за Севастополь", а лучшим оператором - Шандора Беркеши за "Дорогу на Берлин".

В номинации "Репортер" победила Екатерина Лушникова за материал "Прямое включение из концлагеря Маутхаузен" (АО "Омская региональная телерадиовещательная компания"). В 70-летнюю годовщину смерти советского генерала, омича Дмитрия Карбышева, погибшего в фашистском концлагере Маутхаузен в ночь с 17 на 18 февраля, съемочная бригада телеканала отправилась к месту его гибели.

Лучшим информационным сюжетом назвали работу "Самолет времен Великой Отечественной войны" (АО "Первый канал") - сюжет, в котором рассказывается, как благодаря работе поисковых отрядов внук узнал о последнем бое деда, который 74 года считался пропавшим без вести.

В номинации "Телевизионный документальный фильм" победила работа "Мое детство - эвакуация" Елены Стрельниковой (Филиал ФГУП "ВГТРК" ГТРК "Оренбург") - воспоминания о детстве от режиссера-аниматора Гарри Бардина, актера Льва Дурова, также в картине представлены архивные записи о поэте и актере Владимире Высоцком, музыканте Мстиславе Ростроповиче, писателе Борисе Стругацком. Все они связаны эвакуацией в годы войны в город Чкалов (название Оренбурга в 1938-1957 гг.), многие из героев фильма даже жили на соседних улицах.

Лучшим короткометражным телевизионным фильмом назвали "Театр войны" (Филиал ФГУП "ВГТРК" ГТРК "Псков"). Он посвящен реконструкциям боев на "Линии Сталина" с наступающими немецкими войсками в июне 1941 года. Ежегодно в мемориальный комплекс в Островском районе Псковской области съезжаются реконструкторы чтобы осуществить инсценировку тех событий и прочувствовать на себе, что испытывали советские бойцы.

Память о войне

"Не было семей, которые не потеряли родных на войне. Это было наше горе, как и была наша победа. Поэтому когда внуки, правнуки вернули нас к светлой памяти, понесли портреты тех людей, которые сломали хребет фашизму, которые победили в Великой Отечественной войне, мы с благодарностью присоединились к ним", - сказал на церемонии народный артист СССР Иосиф Кобзон, вспоминая об акции "Бессмертный полк". Обращаясь к зрителям, он сказал, что нужно любить жизнь так, "как любили ее те, чьи портреты несут на "Бессмертном полку".

Вручая главную награду премии, президент фонда "Академия Российского телевидения" Александр Акопов отметил, что с каждым поколением нужно говорить о войне на понятном для него языке. "Поэтому я не сомневаюсь, что через 20 лет будет переснята "Битва за Севастополь" какими- то новыми людьми", - сказал он.

С песнями о войне на сцене Театра Российской армии выступили Зара, Александр Олежко, Александр Коган, Юлия Чичерина и другие.

О премии

Премия "ТЭФИ - Бессмертный полк" вручается впервые. Участниками конкурса являются теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, вещающие в эфире и интернете. Цель конкурса - формирование единого информационного пространства для сохранения памяти о героях Великой Отечественной и Второй мировой войны, просвещение, формирование в обществе уважительного отношения к истории России и привлечение внимания СМИ к судьбам ветеранов.

В настоящий момент в конкурсе представлено в общей сложности восемь номинаций, также была заявлена номинация "Телевизионный анимационный фильм", однако в этом году в ней не были представлены работы. Президент конкурса - Президент ГБУК "Московское кино", член Академии Российского телевидения Игорь Угольников. Среди членов жюри - президент фонда "Академия Российского телевидения" Александр Акопов, телеведущая Екатерина Андреева, кинорежиссер Дмитрий Барщевский, народный артист РФ Сергей Гармаш, генеральный директор, председатель Правления Киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров и другие.

Конкурс организован Фондом "Академия Российского телевидения" совместно с общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России".