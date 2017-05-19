Опера "Золотой петушок" впервые прозвучала на русском языке в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Премьера оперы "Золотой петушок" состоялась в четверг на сцене театра "Новая опера" в Нью-Йорке. Впервые в истории нью-йоркская публика услышала оперу Н.А. Римского-Корсакова по одноименной сказке А.С. Пушкина на русском языке. Как рассказал в пятницу ТАСС главный режиссер-постановщик оперы Игорь Конюхов, "опера прошла при аншлаге, зал был полон, а зрители устроили музыкантам и певцам продолжительные овации".

По его словам, в 70-х годах прошлого века на сцене "Нью-Йорк-сити опера" "Золотой петушок" ставился на французском и английском языках. Два года назад на русском языке опера впервые в истории США прозвучала в театре города Сарасота (штат Флорида), а теперь оригинальное либретто услышал и Нью-Йорк. В спектакле "Новой оперы" заняты 25 певцов и оркестр из 30 музыкантов под руководством известного дирижера Дэвида Джексона.

Главную партию - царя Додона - исполняет прославленный бас, российский оперный певец и солист Большого театра Михаил Светлов. Кроме российских музыкантов и певцов, в спектакле также заняты американские артисты, исполняющие партии на русском языке.

"Мы отказались от стандартного восприятия этой оперы", - пояснил режиссер, - мы ушли от квази-русской, привычной постановки - у нас есть, например, неоновые костюмы, а второй акт проходит в ультрафиолетовом свете. В результате получилась очень цветная, модерновая и абсолютно не политическая постановка".

Конюхов напомнил, что опера Римского-Корсакова изначально несла в себе "особый политический смысл и подтекст, политическую сатиру". "Мы же оказались, на мой взгляд, ближе к Пушкинскому замыслу, нежели прочтению Бельского (поэт Владимир Бельский, автор либретто - прим. ТАСС), - подчеркнул Игорь Конюхов. - У нас гораздо больший акцент делается на комедийности сюжета - несуразности человека, облеченного властью, и том, как он ею распоряжается".

Режиссер заметил, что на премьере в основном присутствовали русскоязычные американцы, а также иностранцы - любители оперы. В зале также был глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион. Всего до 21 мая на сцене "Новой оперы" пройдет пять спектаклей оперы "Золотой петушок", и билеты на них практически распроданы. Опера сопровождается титрами на английском языке.