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Медведев поздравил худрука театра драмы имени Волкова с юбилеем

Культура
19 мая, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Он отметил, что спектакли, поставленные режиссером, отличаются особым творческим почерком, новыми сценическими решениями и прекрасным актерским ансамблем

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли с 60-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Вы - один из самых ярких и талантливых современных режиссеров, художник и экспериментатор, создающий уникальные спектакли", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что спектакли, поставленные режиссером, отличаются особым творческим почерком, славятся оригинальным прочтением классики, смелыми и ироничными интерпретациями, новыми сценическими решениями и прекрасным актерским ансамблем. По словам премьера, именно такими стали "Екатерина Ивановна", "Без названия", "Вишневый сад", "Чайка. Эскиз". "В них вы ведете откровенный разговор со зрителем о чувствах и переживаниях, тайнах человеческой души, вере и надежде. И потому ваши работы всегда становятся настоящим театральным событием, дарят зрителям незабываемые впечатления и всегда находят отклик в их сердцах", - заключил премьер.

Евгений Марчелли - советский и российский режиссер театра, кино и телевидения, с февраля 2011 года - художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии "Золотая маска" в 2006 году. Обладатель титула "Лучший режиссер российской театральной провинции" (2005). Всего на сценических площадках России поставил около 70 спектаклей. В кино известен как режиссер фильмов "Танец горностая" и "Река-море", а на телевидении - как один из режиссеров телесериала "Татьянин день".

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