Рекордные 200 человек примут участие в Конкурсе артистов балета и хореографов

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Рекордные 200 человек из 27 стран примут участие в XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета конкурса Ольга Голодец.

"Чем отличается этот конкурс от всех предыдущих? Прежде всего абсолютно беспрецедентным числом участников. В конкурсе примут участие 200 человек из 27 стран мира. То есть все страны, в которых есть культура балета, направили своих представителей, люди сами инициативно заявляются на этот конкурс", - отметила Голодец.

Это представители Венесуэлы, США, Украины, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Китая, Аргентины, Японии, Италии, Латвии, Армении, Кубы, Киргизии, Финляндии, Португалии, Мексики, Таджикистана, Казахстана, Албании, Панамы, ЮАР, Великобритании, Швеции, Молдавии, Канады и России. 170 участников представлены в номинации "Артисты балета", и 30 конкурсантов - в номинации "Хореографы". Всего же было подано 278 заявок из 28 стран.

"Мы надеемся, что в этом году конкурс откроет нам новые имена, мы ожидаем ярких балетных звезд", - подчеркнула вице- премьер.

Беспрецедентные награды

Также впервые за всю историю конкурса, а также историю балетных конкурсов мира, объявлены беспрецедентные награды - два Гран-при по 100 тысяч долларов США в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы". Лауреаты I, II и III премий награждаются дипломами и соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, конкурс неслучайно называют "балетной Олимпиадой".

"У балетного и хореографического конкурса нет конкурентов. Мы очень гордимся, что в этом году в очередной раз у нас самый большой призовой фонд. Конкурс поддерживается и государством, и частными меценатами. Ольга Юрьевна (Голодец - прим. ТАСС) как председатель оргкомитета привлекла к поддержке конкурса большой круг любителей балета", - сообщил глава Минкультуры.

Жюри смотра

В жюри конкурса под председательством народного артиста СССР, хореографа Большого театра Юрия Григоровича вошли представители балетной элиты из России, Украины, Японии, Австрии, Китая, Белоруссии, Франции, Швеции, Дании, США, Италии.

"Я с первого конкурса участвую в жюри конкурса, прошел всю эту систему. Первый этап - это такое отсеивание. Самая серьезная работа начинается во втором и третьем туре. Много участников, так что предстоит большая работа. Семнадцать иностранных членов жюри, нужно будет каждый раз находить среднее в их и нашей оценке", - поделился Григорович.

Международный конкурс артистов балета и хореографов пройдет с 10 по 20 июня в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ). Учредителями смотра являются правительство РФ и Министерство культуры РФ, организатором - "Росконцерт".

Из истории конкурса

Московский Международный конкурс артистов балета был основан в 1969 году и проходит раз в четыре года. У истоков его создания стояли легенды русского балетного искусства: Галина Уланова была председателем жюри первого конкурса, Игорь Моисеев возглавлял его оргкомитет, Ольга Лепешинская была председателем оргкомитета многих последующих конкурсов.

Начиная со второго конкурса 1973 года и по настоящее время, его бессменным художественным руководителем и председателем жюри является Юрий Григорович, отметивший в этом году 90-летний юбилей.

На протяжении почти полувека конкурс открывал миру новые имена, которые прославили хореографическое искусство и стали выдающимися артистами мирового балета. Среди них - Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тьяго Суареш, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и другие. За годы существования конкурса в нем состязались 1198 участников из 35 стран мира. Всего было присуждено 64 золотых медали, Гран-при были удостоены только четыре артиста: Надежда Павлова (СССР, II конкурс 1973 г.), Ирек Мухамедов (СССР, IV конкурс 1981 г.), Андрей Баталов (Россия, VIII конкурс 1997 г.) и Денис Матвиенко (Украина, X конкурс 2005 г.).

С 2001 года в программу конкурса введена номинация хореографов.

В рамках конкурса традиционно работает пресс-центр, проводятся творческие встречи, семинары, мастер-классы и выставки.

Конкурс трижды отдавал дань уважения выдающимся деятелям русского и мирового балетного искусства: VII конкурс (1993 г.) был посвящен хореографии Мариуса Петипа; IX конкурс (2001 г.) проведен в честь Галины Улановой; XI конкурс (2009 г.) прошел под знаком творчества выдающейся русской балерины Марины Семеновой.

В программе предстоящего, XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов планируется проведение юбилейной X Генеральной ассамблеи Международной федерации балетных конкурсов, работающей под эгидой ЮНЕСКО.