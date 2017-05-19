Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Телепремьеры фильмов о двух легендах отечественной разведки пройдут в мае

Культура
19 мая, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Показ фильмов приурочен к 100-летнему юбилею органов государственной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьерные телевизионные показы двух документальных фильмов о легендарных отечественных разведчиках пройдут на следующей неделе. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов, фильмы были созданы при поддержке пресс-бюро СВР.

"23 и 24 мая в 18:40 мск на телеканале "Звезда" состоятся премьеры документальных картин о легендарных разведчиках, Герое России Алексее Ботяне и генерал-майоре Александре Короткове. Показ фильмов приурочен к 100-летнему юбилею органов государственной безопасности", - сказал Иванов.

Кинолента "Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу" повествует об операциях разведгруппы Ботяна против фашистских захватчиков на территории Польши в 1944-1945 годах. "Благодаря действиям советских разведчиков был сорван секретный план фашистов по уничтожению одного из красивейших городов Европы - Кракова. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, легендарному разведчику Алексею Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России", - сообщил Иванов. Рассказчиками этих событий в фильмы выступили сам Ботян, ветераны госбезопасности и польские партизаны.

Картина "Александр Коротков. Последний шанс резидента" посвящена выдающемуся советскому разведчику, выполнявшему секретную миссию за несколько дней до начала войны. Коротов выехал в Германию для восстановления связи с ценными источниками, антифашистами, сотрудничавшими с советской внешней разведкой. Когда связь была налажена, в Москву стали приходить тревожные сообщения об окончании подготовки Германией выступления против СССР и ожидании удара по стране в любое время.

В первые дни войны, когда здание советского посольства в Берлине было заблокировано гестаповцами, Коротов, рискуя жизнью, несколько раз выходил в город для встреч с агентами. В июле 1941 года разведчик вместе с интернированным составом советского посольства был вынужден покинуть Германию. Но в 1945 году Коротов вновь вернулся туда, чтобы найти людей, помогавших советской разведке в борьбе против фашизма. Как рассказал Иванов, в фильме приняли участие дочь разведчика, ветераны СВР и историк разведки, писатель Николай Долгополов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама