Телепремьеры фильмов о двух легендах отечественной разведки пройдут в мае

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьерные телевизионные показы двух документальных фильмов о легендарных отечественных разведчиках пройдут на следующей неделе. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов, фильмы были созданы при поддержке пресс-бюро СВР.

"23 и 24 мая в 18:40 мск на телеканале "Звезда" состоятся премьеры документальных картин о легендарных разведчиках, Герое России Алексее Ботяне и генерал-майоре Александре Короткове. Показ фильмов приурочен к 100-летнему юбилею органов государственной безопасности", - сказал Иванов.

Кинолента "Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу" повествует об операциях разведгруппы Ботяна против фашистских захватчиков на территории Польши в 1944-1945 годах. "Благодаря действиям советских разведчиков был сорван секретный план фашистов по уничтожению одного из красивейших городов Европы - Кракова. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, легендарному разведчику Алексею Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России", - сообщил Иванов. Рассказчиками этих событий в фильмы выступили сам Ботян, ветераны госбезопасности и польские партизаны.

Картина "Александр Коротков. Последний шанс резидента" посвящена выдающемуся советскому разведчику, выполнявшему секретную миссию за несколько дней до начала войны. Коротов выехал в Германию для восстановления связи с ценными источниками, антифашистами, сотрудничавшими с советской внешней разведкой. Когда связь была налажена, в Москву стали приходить тревожные сообщения об окончании подготовки Германией выступления против СССР и ожидании удара по стране в любое время.

В первые дни войны, когда здание советского посольства в Берлине было заблокировано гестаповцами, Коротов, рискуя жизнью, несколько раз выходил в город для встреч с агентами. В июле 1941 года разведчик вместе с интернированным составом советского посольства был вынужден покинуть Германию. Но в 1945 году Коротов вновь вернулся туда, чтобы найти людей, помогавших советской разведке в борьбе против фашизма. Как рассказал Иванов, в фильме приняли участие дочь разведчика, ветераны СВР и историк разведки, писатель Николай Долгополов.