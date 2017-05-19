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Московские зрители смогут познакомиться с чеченской культурой на премьере спектакля в РАМТ

Культура
19 мая, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

После премьеры в Москве "Выше гор" будет представлен зрителям Грозного, в дальнейшем его покажут на сценах театров в крупных городах Северного Кавказа

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова "Выше гор", рассказывающего об истории чеченского народа, его традициях и обычаях, пройдет 23 мая на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщила ТАСС главный режиссер постановки Хава Ахмадова.

"Московскому зрителю спектакль будет интересен тем, что это спектакль о самобытной культуре чеченского народа, о древних традициях, основанный на легендах, на преданиях, на чеченском эпосе. Премьера спектакля пройдет в Москве, потому что мы хотим показать всем, что чеченский театр был, есть и будет, хотим показать, какие мы сегодня, после всех событий, которые мы пережили", - рассказала она.

Ахмадова добавила, что в основе спектакля - факты и события, которые имели место в прошлом.

"В основе спектакля лежат три истории, связанные между собой тем или иным образом, лежит очень важное чувство человеческое - любовь. А природа любви - она одинакова во все времена. Дело в том, что любовь - глобальное понятие. Это и любовь к девушке, и любовь к матери, это и любовь к Родине, любовь к Создателю - все в этом спектакле отражено", - сказала режиссер.

В спектакле примут участие как заслуженные артисты - Дагун Омаев, Муталип Давлетмирзаев, Зулейхан Багалова, Раиса Гичаева, Бай-Али Вахидов, Хамид Азаев, Амран Джамаев, так и молодые актеры - Аюб Цингиев, Сулейман Ахмадов, Ризван Халиков, Петимат Мезиева.

По словам режиссера, работа над спектаклем ведется уже несколько месяцев. "Работа началась с момента появления идеи о том, что такой спектакль необходим и театру, зрителям, и республике, и культуре в целом", - пояснила она.

После премьеры в Москве "Выше гор" будет представлен зрителям Грозного, в дальнейшем его покажут на сценах театров в крупных городах Северного Кавказа.

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