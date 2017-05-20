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Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Башмета отметит юбилей

Культура
20 мая, 0:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Ансамбль "Солисты Москвы" был основан в 1992 году. Концерт пройдет в Большом зале Московской консерватории

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МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" 20 мая даст концерт в Большом зале Московской консерватории, где 25 лет назад началась история коллектива. Об этом накануне праздника сообщил художественный руководитель ансамбля, народный артист СССР Юрий Башмет.

"Программа будет состоять из того, что только мы делаем, что делает нас особенными", - отметил Башмет.

Среди основных достижений "Солистов Москвы" - разрешение играть на инструментах из собрания Государственной коллекции музыкальных инструментов, когда слушатели имели возможность "услышать в мире небывалое - как одновременно звучат 20 скрипок Страдивари", подчеркнул маэстро. На концерте вспомнят произведения, написанные специально для ансамбля, созданные с его участием музыкальные фестивали, образовательные центры и многое другое.

По словам Башмета, особое внимание уделят полученной в 2008 году премии Grammy, а также связанному с этим курьезу.

"Мы заканчивали гастрольный тур в Японии, и пришло известие, что у нашего директора Романа Балашова родился сын. Конечно, мы хорошо отметили это событие, после чего я лег спать. И вдруг - звонок из Администрации президента. Я сначала даже подумал, что это розыгрыш. В общем я узнал, что нам присудили Grammy, от Владимира Владимировича Путина", - вспомнил Башмет.

Юбилейный год

Сезон 2016-2017 проходит для "Солистов Москвы" под знаком юбилея, который ансамбль решил отметить большим туром по России. С начала сентября коллектив дал концерты в более чем 35 городах от Дальнего Востока до Архангельска и продолжает гастроли.

"У нас было ощущение, что 20 мая, в день юбилейного концерта в консерватории, мы завершим тур. Но в процессе турне появились новые города. Так что все это будет продолжаться и в июне, и в июле, часть мероприятий даже ушла на осень", - рассказал гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

"Солисты Москвы"

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" основан маэстро Юрием Башметом в 1992 году после распада первого одноименного коллектива.

"Какое-то короткое время ансамбль назывался "Солисты Москвы. Опус 2". Во времена первого состава все старались выехать жить в другую страну, и я тоже вел переговоры, куда можно вывезти коллектив. Были варианты в Финляндии, Португалии, активнее всех оказался мэр французского города Монпелье", - рассказал Башмет, пояснив, что первый состав музыкантов там и остался.

В новый состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. Коллектив активно гастролирует как в России, так и за рубежом, выступая на известнейших сценах мира, таких как "Карнеги-холл" (Нью-Йорк), "Консертгебау" (Амстердам) и "Музикферайн" (Вена).

В 2008 году "Солисты Москвы" были удостоены престижной музыкальной премии Grammy в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" за запись музыки Стравинского и Прокофьева.

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