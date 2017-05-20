Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, пройдет в субботу в 80 российских регионах и представит 1500 событий. Центральными темами акции стали столетие революции 1917 года и Год экологии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Старт акции в московском саду "Эрмитаж" дадут глава ведомства Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы, министр правительства Москвы Александр Кибовский. Затем Мединский проведет открытую встречу с участниками "Ночи в музее" и автограф-сессию в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

В Москве "Ночь в музее" пройдет под девизом "Время открытий" и, действительно, более 200 учреждений культуры подготовили все для интеллектуального досуга - от книжных фестивалей до шахматных турниров и игры в домашних постановках.

"Вива, Испания!" и борьба с фобией

Почувствовать себя настоящим врачом можно в Музее истории медицины МГМСУ им. А. Евдокимова: здесь откроют витрины с медицинскими инструментами XVI-XX веков.

Один из самых популярных московских музеев - Дарвиновский, продолжает цикл проектов, посвященных борьбе человека с зоофобиями. В фокусе внимания в этот раз безобидные на первый взгляд млекопитающие, на выставке "Пушист и опасен!" рассказывают все о звериных оскалах и когтях, раскрывают историю появления образов Дракулы и Кинг Конга.

Московский музей современного искусства, где сейчас показывают проект "Опыты нечеловеческого гостеприимства", пошел еще дальше: специалист в области медиа и натурфилософии, сотрудник Университета Люнебурга в Германии Бен Вудард на примере литературы, ужасов и хоррора в кино разберет различные аспекты формализма.

В ожидании выставки "Антонио Гауди. Барселона", которая откроется буквально со дня на день в этом музее, можно посетить лекцию ответственного за реконструкцию Рейксмузеума современного испанского архитектора Антонио Ортиза в Институте русского реалистического искусства.

Звуки бразильских барабанов и набирающего популярность ударного инструмента ханг наполнят пространство Всероссийского объединения музыкальной культуры им. М. Глинки, где также представят оперу Сергея Гаврилова по забытой пасторали эпохи Возрождения "Аминта".

Центральной темой тут станет столетний юбилей Революции 1917 года, которому будут посвящены кинопоказы и лекция "Федор Шаляпин и Революция", на которой можно узнать о малоизвестном периоде жизни всемирно известного певца.

В Музее современной истории России, до недавнего времени известного как Музей Революции, авторские экскурсии по недавно открывшейся постоянной экспозиции проведут советник президента РФ Михаил Федотов и депутаты Госдумы Ольга Баталина и Сергей Шаргунов.

Несколько музеев запланировали на этот день и вечер премьеры, причем не только выставочные. Так, находящийся на реконструкции Государственный музей В. В. Маяковского открывает квартиру семьи Маяковских на Красной Пресне, где будет представлена выставка, посвященная американской дочери поэта Патриции Дж. Томпсон (Елене Владимировне Маяковской). Также можно посетить только что открывшийся после реставрации Дом-музей Марины Цветаевой.

Выход в город

В отличие от прошлого года, в этом году в Москве на "Ночь в музее" синоптики обещают хорошую погоду, что располагает к проведению времени в парках и садах, где также подготовили специальные программы. В саду "Эрмитаж" пройдет образовательный фестиваль "Открытые лекции". Например, звезда фотографии Игорь Мухин раскроет тему "Как фотографировать Москву", а искусствовед Андрей Сарабьянов расскажет про "Открытие авангарда, или Малевич по-новому".

В музее-заповеднике "Царицыно" проведут традиционные экскурсии по территории музея-заповедника, расскажут о знаменитых царицынских отдыхающих на выставке "Дачное Царицыно", а также разрешат сфотографироваться в костюмах по моде конца XIX века и сыграть в домашней театральной постановке. А театральные школы стран БРИКС представят на ВДНХ интернациональные постановки пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Кроме того, во внутреннем дворе Новой Третьяковки на Крымском Валу устроят тематически связанную с музейной выставкой "Оттепель" танцплощадку, эта же эпоха вдохновила сотрудников Парка Горького на показ кинофильмов 1960-х в лектории Музея Парка Горького и организацию шахматного клуба "Белая ладья" на музейной крыше с одним из самых красивых видов на город. Продолжить интеллектуальный досуг можно на второй ярмарке книг об искусстве от расположенного здесь же музея "Гараж" Garage Art Book Fair, посетить вернисажи выставок "Худпром Конго: живопись для народа" и "Холин и Сапгир. На правах рукописи", посмотреть ретроспективу фильмов о Дэвиде Боуи.

А во дворе находящегося в пешем доступе Музея Москвы до полуночи будет работать маркет местной еды с цветочным базаром. Если пойти от Парка Горького в другую строну, к Красному Октябрю, то там можно посетить мероприятия первого в России фестиваля фотокниги в Галерее братьев Люмьер.