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Лоуренс Браунли выступит на Венском балу в Москве

Культура
20 мая, 0:26 UTC+3 МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Браунли - лучший тенор мира 2017 года по версии Международной оперной премии Opera Awards

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Лучший тенор мира 2017 года по версии Международной оперной премии Opera Awards Лоуренс Браунли выступил в рамках XV благотворительного Венского бала в Москве.

"Несмотря на сверхплотный график выступлений, Браунли принял приглашение выступить на XV юбилейном Венском балу в Москве. Знаменитый тенор исполнит две арии и два дуэта вместе с солисткой Венской государственной оперы Валентиной Нафорницей", - рассказали организаторы бала.

В пресс-службе добавили, что одну из этих арий - "Друзья мои, вот это праздник!" из оперы Доницетти "Дочь полка" - критики называют "вокальным Эверестом" из-за самой высокой для тенора ноты - до второй октавы, которую к тому же надо взять несколько раз.

Лоуренс Браунли был награжден Opera Awards 7 мая в Лондоне на сцене Английской национальной оперы в здании Coliseum. Триумфаторами вечера также стали российская оперная дива Анна Нетребко и Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац.

Почетным гостем Венского бала в Гостином дворе станет потомок царской династии Романовых княгиня Ольга Романова. В церемонии открытия в этом году примет участие рекордное количество дебютантов - 120 пар. Танцевальную и концертную программу бала будут сопровождать Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", за дирижерский пульт которого встанет австрийский дирижер Альфред Эшве, а также самый популярный в Великобритании танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский джазовый оркестр "Данс-лэнд" под руководством Семена Мильштейна.

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