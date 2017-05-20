Японская студия Ghibli подтвердила, что Хаяо Миядзаки трудится над новым мультфильмом

Удар во фланг: как создавался "король воздушного боя" Су-27Армия и ОПК 20 мая, 10:00
Крикунов: шансы на победу российских хоккеистов в полуфинале ЧМ с канадцами крайне высокиСпорт 20 мая, 9:59
Сторожевой корабль "Сметливый" выполнил ракетную стрельбу по воздушной мишениАрмия и ОПК 20 мая, 9:46
Японская студия Ghibli подтвердила, что Хаяо Миядзаки трудится над новым мультфильмомКультура 20 мая, 9:37
Россия vs Канада: что нужно знать о противостоянии двух главных хоккейных державСпорт 20 мая, 9:00
"Кливленд" разгромил "Бостон" и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБАСпорт 20 мая, 6:35
МВД: Хасан Роухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в ИранеМеждународная панорама 20 мая, 6:15
Politico: Трамп считает ошибкой увольнение своего помощника ФлиннаМеждународная панорама 20 мая, 5:55
СМИ: тренер женской сборной Сербии по волейболу Терзич возглавил московское "Динамо"Спорт 20 мая, 5:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская студия Ghibli в пятницу подтвердила, что легенда мультипликации Хаяо Миядзаки продолжает работу над новым полнометражным анимационным фильмом.
В сообщении, размещенном на официальной странице студии, говорится, что господин Миядзаки официально возобновил свою карьеру. Ранее о том, что Миядзаки усердно трудится над новой картиной журналистам рассказывал продюсер студии Тосио Судзуки. Еще в феврале Судзуки отмечал, что уже видел наброски новой работы, однако воздержался от разглашения подробностей.
В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, отметив, что его эпоха закончилась и он хотел бы передать эстафету мультипликации новому поколению. Летом 2015 года также стало известно, что популярный мультипликатор в течение трех лет намерен завершить работу над анимационной короткометражкой, которая должна быть создана исключительно при помощи компьютерной графики. В основу сюжета ляжет незамысловатая история про гусеницу по имени Боро - она живет в городе и перебирается с одного дерева на другое.