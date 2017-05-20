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Японская студия Ghibli подтвердила, что Хаяо Миядзаки трудится над новым мультфильмом

Культура
20 мая, 9:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Сообщается, что мультипликатор официально возобновил свою карьеру

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Материал из 1 страницы
Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки

© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская студия Ghibli в пятницу подтвердила, что легенда мультипликации Хаяо Миядзаки продолжает работу над новым полнометражным анимационным фильмом.

В сообщении, размещенном на официальной странице студии, говорится, что господин Миядзаки официально возобновил свою карьеру. Ранее о том, что Миядзаки усердно трудится над новой картиной журналистам рассказывал продюсер студии Тосио Судзуки. Еще в феврале Судзуки отмечал, что уже видел наброски новой работы, однако воздержался от разглашения подробностей.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, отметив, что его эпоха закончилась и он хотел бы передать эстафету мультипликации новому поколению. Летом 2015 года также стало известно, что популярный мультипликатор в течение трех лет намерен завершить работу над анимационной короткометражкой, которая должна быть создана исключительно при помощи компьютерной графики. В основу сюжета ляжет незамысловатая история про гусеницу по имени Боро - она живет в городе и перебирается с одного дерева на другое.

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Миядзаки, Хаяо
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Япония
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