Японская студия Ghibli подтвердила, что Хаяо Миядзаки трудится над новым мультфильмом

ТОКИО, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская студия Ghibli в пятницу подтвердила, что легенда мультипликации Хаяо Миядзаки продолжает работу над новым полнометражным анимационным фильмом.

В сообщении, размещенном на официальной странице студии, говорится, что господин Миядзаки официально возобновил свою карьеру. Ранее о том, что Миядзаки усердно трудится над новой картиной журналистам рассказывал продюсер студии Тосио Судзуки. Еще в феврале Судзуки отмечал, что уже видел наброски новой работы, однако воздержался от разглашения подробностей.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, отметив, что его эпоха закончилась и он хотел бы передать эстафету мультипликации новому поколению. Летом 2015 года также стало известно, что популярный мультипликатор в течение трех лет намерен завершить работу над анимационной короткометражкой, которая должна быть создана исключительно при помощи компьютерной графики. В основу сюжета ляжет незамысловатая история про гусеницу по имени Боро - она живет в городе и перебирается с одного дерева на другое.