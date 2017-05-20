Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский обсудил с Безруковым поддержку детских театров в регионах РФ

Культура
20 мая, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

В течение трех лет власти будут выделять 300 млн рублей на поддержку театров для детей, рассказал министр культуры РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, народный артист РФ Сергей Безруков провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили поддержку региональных детских театров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры.

Мединский напомнил, что в рамках проекта партии "Единая Россия" под названием "Театр детям", о котором было объявлено на прошедшем в апреле в Омске форуме "Культура - национальный приоритет", власти РФ ежегодно в течение трех лет будут выделять 300 млн рублей на поддержку театров для детей. "Эти средства пойдут на постановки и гастроли спектаклей для детей, техническое оснащение детских и кукольных театров", - отметил глава ведомства.

"Эта поддержка государства действительно необходима, потому что состояние многих детских театров плачевное, а детское направление имеет огромное значение, это то направление, которому нужно помогать", - заявил Сергей Безруков. Художественный руководитель Губернского театра также подчеркнул, что сложности в проведении гастролей связаны, в основном, с недостатком финансирования и отсутствием качественного оборудования на принимающих площадках.

Отмечается, что на встрече также обсуждалась идея создания Всероссийского детского театрального фестиваля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
В Мурманской области автомобиль ППС сбил ребенка
5
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
6
Тренер канадцев назвал полуфинал ЧМ по хоккею с россиянами лучшим матчем в своей карьере
7
В акции "Ночь в музее" принимают участие 2 тыс. учреждений культуры
Темы дня
Загрузка...
Реклама