Мединский обсудил с Безруковым поддержку детских театров в регионах РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, народный артист РФ Сергей Безруков провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили поддержку региональных детских театров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры.

Мединский напомнил, что в рамках проекта партии "Единая Россия" под названием "Театр детям", о котором было объявлено на прошедшем в апреле в Омске форуме "Культура - национальный приоритет", власти РФ ежегодно в течение трех лет будут выделять 300 млн рублей на поддержку театров для детей. "Эти средства пойдут на постановки и гастроли спектаклей для детей, техническое оснащение детских и кукольных театров", - отметил глава ведомства.

"Эта поддержка государства действительно необходима, потому что состояние многих детских театров плачевное, а детское направление имеет огромное значение, это то направление, которому нужно помогать", - заявил Сергей Безруков. Художественный руководитель Губернского театра также подчеркнул, что сложности в проведении гастролей связаны, в основном, с недостатком финансирования и отсутствием качественного оборудования на принимающих площадках.

Отмечается, что на встрече также обсуждалась идея создания Всероссийского детского театрального фестиваля.