Мединский в рамках акции "Ночь в музее" прочитал лекцию о ВОВ

Гренборг: победа канадцев над россиянами не дает им статус фаворита в финале ЧМСпорт 20 мая, 23:32
Скончался первый президент Удмуртии Александр ВолковПолитика 20 мая, 23:16
Кукконен: сборной Финляндии будет трудно сдерживать атаки российских хоккеистовСпорт 20 мая, 23:10
Мединский в рамках акции "Ночь в музее" прочитал лекцию о ВОВКультура 20 мая, 23:08
Гимнастка Солдатова считает очень важным выигранное золото ЧЕ в командном турниреСпорт 20 мая, 22:37
Порошенко: Германия окажет помощь в восстановлении инфраструктуры на востоке УкраиныМеждународная панорама 20 мая, 22:34
Сборная Финляндии сыграет с командой России в матче за третье место на ЧМ по хоккеюСпорт 20 мая, 22:22
Баскетболист "Реала" Льюль признан самым ценным игроком ЕвролигиСпорт 20 мая, 22:19
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 годМеждународная панорама 20 мая, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в рамках акции "Ночь в музее" прочитал открытую лекцию о героях и мифах Великой Отечественной войны (ВОВ). На встречу с ним в Центральный музей ВОВ на Поклонной горе пришли порядка 400 человек, в основном студенты.
Говоря об истории, Мединский отметил, что в 90-е годы прошлого столетия были созданы сотни мифов о войне. По мнению министра, псевдофакты подхватывались разнообразными историками, которые считали, что "правдоискательство должно быть с какой-то гадостью". Вся история в 90-е годы, считает он, "была пронизана комплексом странных самопредставлений". Он напомнил, что много фантазировали про Зою Космодемьянскую, летчика Николая Гастелло, 28 Героев- панфиловцев.
Мединский в беседе со студентами уделил пристальное внимание истории подвига Гастелло, вспомнил легендарных танкистов, Героев СССР, акцентировал внимание на обороне Севастополя.
Кроме того, Владимир Мединский подчеркнул важность формирвания пантеона героев.
После лекции студенты задавали министру вопросы об акции "Ночь в музее", интересовались его мнением о тех или иных исторических событиях, после чего была устроена фотосессия.
Акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, проходит сегодня в 80 российских регионах, ее центральными темами стали столетие революции 1917 года и Год экологии.