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Мединский в рамках акции "Ночь в музее" прочитал лекцию о ВОВ

Культура
20 мая, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Министр культуры РФ в беседе со студентами уделил внимание истории подвига летчика Николая Гастелло, вспомнил легендарных танкистов, Героев СССР, рассказал об обороне Севастополя

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в рамках акции "Ночь в музее" прочитал открытую лекцию о героях и мифах Великой Отечественной войны (ВОВ). На встречу с ним в Центральный музей ВОВ на Поклонной горе пришли порядка 400 человек, в основном студенты.

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Говоря об истории, Мединский отметил, что в 90-е годы прошлого столетия были созданы сотни мифов о войне. По мнению министра, псевдофакты подхватывались разнообразными историками, которые считали, что "правдоискательство должно быть с какой-то гадостью". Вся история в 90-е годы, считает он, "была пронизана комплексом странных самопредставлений". Он напомнил, что много фантазировали про Зою Космодемьянскую, летчика Николая Гастелло, 28 Героев- панфиловцев.

Мединский в беседе со студентами уделил пристальное внимание истории подвига Гастелло, вспомнил легендарных танкистов, Героев СССР, акцентировал внимание на обороне Севастополя.

Кроме того, Владимир Мединский подчеркнул важность формирвания пантеона героев.

После лекции студенты задавали министру вопросы об акции "Ночь в музее", интересовались его мнением о тех или иных исторических событиях, после чего была устроена фотосессия.

Акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, проходит сегодня в 80 российских регионах, ее центральными темами стали столетие революции 1917 года и Год экологии.

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