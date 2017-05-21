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Десятки тысяч румын приняли участие в бухарестской "Ночи музеев"

Культура
21 мая, 12:43 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

В 54 учреждениях культуры Бухареста были проведены многочисленные экскурсии с гидами, временные экспозиции, презентации книжных новинок, круглые столы, спектакли и концерты

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БУХАРЕСТ, 21 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Десятки тысяч румын приняли участие в прошедшей в Бухаресте акции "Ночь музеев". Несмотря на дождь, люди занимали места в очереди в субботу задолго до начала программы и оставались в залах до воскресного утра.

В этом году румынская "Ночь музеев" была особенно насыщенной событиями - в 54 столичных учреждениях культуры были проведены многочисленные экскурсии с гидами, временные экспозиции, презентации книжных новинок, круглые столы, спектакли и концерты.

Так, в Национальном музее геологии прошла "Ночь динозавров", в ходе которой взрослые и дети фотографировались на фоне научно аттестованных макетов доисторических животных в натуральную величину, а также знакомились с коллекцией кварцевых жеодов (геологические образования, заполненные кристаллами), крупнейший из которых был весом 2 тонны.

Посетители Национального музея музыки имени Джордже Энеску совершили прогулку по дворцу Кантакузино, в котором он размещается, а также прослушали концерты классической музыки, джаза и рок-музыки. По словам директора Кристины Андрей, в музее был создан "музыкальный поток" - в каждом зале посетителей встречала музыка live в исполнении учащихся музыкальных лицеев Бухареста.

В Национальном музее естественной истории состоялся вернисаж выставки "Следы во времени" и было представлено новое издание классического труда Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

В Национальном музее румынского крестьянина с большим успехом прошел концерт лэутаров из села "Десять жердей" (Zece Prjini), были развернуты несколько этнографических экспозиций.

До рассвета работали Национальный музей искусства, Национальный музей "Котрочень", Национальный музей истории Румынии и другие. Акция "Ночь музеев" была проведена и в других крупных городах страны.

Накануне в Румынии было запущено новое бесплатное приложение для смартфонов Questo, которое рассказывало о трех достопримечательностях Бухареста - кладбище Беллу, где захоронены выдающиеся деятели страны, Музее авиации и Мемориальном доме поэта Тудора Аргези.

Акция "Ночь музеев" проводилась в 30 странах континента под эгидой Совета Европы в 13-й раз. В Румынии мероприятие организовано Национальной сетью музеев, которая входит в руководство Сети европейских музейных организаций (Network of European Museum Organisations - NEMO).

Между тем, в субботу днем сотрудники государственных музеев Румынии провели манифестацию протеста, требуя повышения зарплат и дополнительных средств на соответствующее хранение экспонатов, относящихся к национальному достоянию.

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