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В США после 146 лет работы закрылся Цирк Барнума и братьев Ринглинг

Культура
22 мая, 11:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Одно из старейших шапито в мире вынуждено было закрыться, поскольку проиграло многочисленные судебные споры с защитниками прав животных

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© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© AP Photo/Julie Jacobson
© AP Photo/Julie Jacobson
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© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© EPA/PETER FOLEY
© AP Photo/Julie Jacobson
© AP Photo/Julie Jacobson

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Знаменитый американский Цирк Барнума и братьев Ринглинг представил в воскресенье вечером свое последнее шоу. После 146 лет работы одно из самых известных и старейших в мире шапито вынуждено было закрыться, проиграв многочисленные судебные споры с защитниками прав животных.

Последнее представление под названием "Невероятное шоу" (Out of This World) состоялось в концертном зале города Юниондейл (штат Нью-Йорк) и транслировалось в прямом эфире в интернете. В конце представления, продолжавшегося два с половиной часа, зрители долго не отпускали аплодисментами артистов, которые не скрывали слез, прощаясь с цирком и публикой. "Мы навсегда останемся величайшим шоу на земле", - громко заявил директор цирка Джонатан Ли Айверсон, возглавлявший труппу с 1999 года.

В цирке в последние годы работали около 100 человек, и многие из них представляли семейные династии: второе, третье и даже четвертое поколение артистов Цирка Барнума. Многие семейные пары сложились здесь во время гастролей, а путешествующие с ними дети постепенно осваивали навыки циркового искусства. Среди публики также было немало преданных поклонников Цирка Барнума, которые стали его постоянными зрителями еще в детстве.

Номера с участием животных, в том числе слонов, когда-то считавшихся визитной карточкой Цирка Барнума, и привели к его закрытию. На протяжении последних лет активисты по защите прав животных периодически подавали на цирк в суд, считая, что над животными в нем издеваются и когда дрессируют, и когда выводят на сцену, и когда заставляют перемещаться на транспорте во время гастролей. В мае 2016 года шапито было вынуждено отказаться от номеров с участием азиатских слонов, в результате чего продажи билетов резко упали.

Защитники прав животных появились и возле концертного зала Юниондейла, где проходило последнее представление цирка. Активисты стояли с плакатами "Сострадание победит" и "Будущее - это свобода животных".

История создания цирка

10 апреля 1871 года известный антрепренер Финеас Барнум основал в нью-йоркском районе Бруклин компанию, объединившую цирк и зверинец и получившую вскоре название "Цирк Барнума и Бейли" (Джеймс Бейли стал позже партнером Барнума). Основными номерами программы было выступление животных и так называемое шоу уродцев, в котором зрителям показывали людей необычной внешности. Вскоре цирк получил неофициальное название "Величайшее шоу на земле", закрепившееся за ним до последних дней. В 1907 году, после смерти Барнума, он был продан братьям Ринглинг за $400 тысяч.

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