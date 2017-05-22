Российская премьера фильма "Нелюбовь" состоится 1 июня

КАНН, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Российские зрители смогут увидеть новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" 1 июня. Премьера картины состоится сразу же после завершения 70-го международного кинофестиваля в Канне, где ее встретили с огромным интересом. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС ее продюсер Александр Роднянский.

"Она (премьера) состоится 1 июня, сразу после Каннского фестиваля, - сказал он. - Независимо от его результатов, мы ориентируемся на реакцию прессы, разговоры вокруг этого фильма. Мы рассчитываем на то, что большое количество зрителей, любящих авторский кинематограф, после этих рецензий пойдут в кинотеатры. В этом смысле мы используем Каннский фестиваль ровно с той целью, с какой он был и создан в свое время для поддержки авторского, независимого кино".

По словам Роднянского, "на фестивале "Кинотавр" в Сочи в июне фильм обязательно будет показан". "Признаюсь, что я всегда пытался убедить Андрея (Звягинцева) сделать картину о семейных отношениях, героями которой стали бы люди до сорока лет, - отметил он. - Я знал, что, если он возьмется за эту тему, это будет очень интересно и глубоко".

Семейная история соединилась в картине с рассказом о волонтерах поисково-спасательного отряда. "Фильм во многом начался как раз с того, что Звягинцев и сценарист Олег Негин узнали об этом отряде, о том, как действуют его волонтеры, настоящие подвижники, - продолжил собеседник. - И у них сложилась история, которая в итоге и получилась".

Реакция зрителей фестиваля

"Нелюбовь", встреченная на фестивале овациями, по данным французской газеты Nice Martin, "очень высоко подняла планку 70-го Каннского конкурса". Продюсер рекомендует внимательно смотреть картину: "В ней нет ничего случайного".

Больше развернутых комментариев прессы его тронуло мнение одной из зрительниц: "Этот фильм может спасти не одну семью". "Дай Бог, чтобы это была правда, - сказал он. - Фильм для этого и делался".

Назначив премьеру на первый день лета, сразу после фестиваля, создатели картины ожидают, что его рецензии привлекут внимание зрителей, любящих кинематограф. Автор работ, получавших награды в Канне, Роднянский входил в состав предыдущего жюри. "Каннский фестиваль - уникальный культурный перекресток, свидетельство состояния дел в разных странах, - отметил он. - Ты понимаешь, что люди всегда люди, что они живут в предлагаемых обстоятельствах, что они не хуже тебя".