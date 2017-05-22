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БДТ показал премьеру "Летние осы кусают нас даже в ноябре" по пьесе Ивана Вырыпаева

Культура
22 мая, 19:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В спектакле играют Василий Реутов, Варвара Павлова, Евгений Славский и Александр Ронис

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Иван Вырыпаев

Иван Вырыпаев

© Максим Шеметов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге представил премьеру спектакля "Летние осы кусают нас даже в ноябре" по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева.

Постановщиком выступил приглашенный режиссер Александр Баргман, давно знакомый с творчеством драматурга.

"Отношения с драматургией Ивана Вырыпаева у меня давние, как и с самим Иваном, с которым мы знакомы порядка 15 лет. Все эти годы его тексты существуют в моей жизни - по-разному: то в отдалении, то близко, как сегодня, когда я ставлю "Летних ос", - рассказал постановщик перед премьерой. По его мнению, "игра, в которой участвуют три героя этой пьесы - отчаянная, беспощадная, очень интимная, с почти детективной интригой. И через эту игру ее участники пытаются прийти к подлинности, к реальности, существующей за рамками их личного пространства".

Сам драматург назвал "Летние осы" своей самой любимой работой. Это уже вторая его пьеса на сцене Большого драматического, где ранее был поставлен спектакль "Пьяные". Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий в 2016 году получил за эту постановку премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера". Специального приза жюри "Маски" удостоился также актерский ансамбль "Пьяных".

В новом спектакле играют актеры БДТ заслуженный артист России Василий Реутов, Варвара Павлова, Евгений Славский, а также приглашенный актер Александр Ронис.

Лауреат Государственной премии России актер и режиссер Александр Баргман - художественный руководитель петербургского "Такого театра". В 2014-2016 годах он был главным режиссером Театра имени Веры Комиссаржевской.

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