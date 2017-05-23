Рок-группа Aerosmith даст прощальный концерт в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Aerosmith во вторник выступит в московском СК "Олимпийский". Россия станет третьей страной в рамках прощального европейского турне Aero-Vederci Baby! (симбиоз названия коллектива и итальянского слова arrivederci, означающего в переводе "до свидания" - прим. ТАСС).

Музыканты уже выступили в Израиле и Грузии. После московского концерта рокеры отправятся в Германию, Польшу, Данию, Швецию, Великобританию, Ирландию, Францию, Италию, Португалию, Испанию и Швейцарию. Европейское турне продлится до середины июля.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году рокеры записали свой дебютный одноименный альбом. За 46 лет своего существования Aerosmith выпустила 15 альбомов, которые были проданы суммарным тиражом более 150 млн копий по всему миру. Последний диск Music from Another Dimension! увидел свет в 2012 году.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". Она оказала сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 самых великих музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).