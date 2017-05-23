Режиссер Грымов представит первую премьеру на сцене театра "Модерн"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Режиссер Юрий Грымов представит во вторник свою первую премьеру в качестве художественного руководителя московского театра "Модерн" - роман-антиутопию "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Как рассказал режиссер ТАСС, "все билеты на майские премьерные показы уже распроданы".

В постановке Грымова будут, в частности, заняты приглашенные артисты Анна Каменкова и Игорь Яцко. Также в спектакле играет почти вся труппа театра - это около 35 актеров. "Перед зрителем разворачивается рассказ о цивилизации, где у людей убивают чувство любви, где нет материнских и отцовских чувств, а дети рождаются из пробирок, где отменены страсти, переживания, сильные эмоциональные потрясения", - говорится в аннотации к спектаклю, в котором, по словам Грымова, "современный зритель с легкостью узнает себя".

В пресс-службе театра поясняют, что "Модерн" стал первым русским театром, который получил права на постановку мирового бестселлера Олдоса Хаксли. "О дивный новый мир" идеально ложится в ту концепцию, которую мы хотим реализовать в театре, когда на две трети репертуар будет состоять из произведений современных авторов, а оставшуюся треть составят классические произведения, - отмечает Грымов. - Роман Хаксли удивительным образом попадает одновременно в обе эти категории: признанный образец мировой классики, он чрезвычайно актуален для сегодняшнего дня, потому что пророчества британского писателя начинают сбываться на наших глазах".

Юрий Грымов известен своими фильмами "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", его новая картина "Три сестры" вошла в основной конкурс XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. В театре Грымов, в частности, поставил "Цветы для Элджернона" в РАМТе. 28 декабря 2016 года режиссер был назначен худруком театра "Модерн", основанного Светланой Враговой.