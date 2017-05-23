Арабская версия "Игры престолов" выйдет на экраны с наступлением Рамадана

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Жители арабских стран ожидают прихода месяца священного поста Рамадана еще и потому, что традиционно ближневосточные режиссеры готовят сотни кинопремьер. Как сообщила газета Arab News, в этом году на экраны выйдет первая серия арабской версии популярной во всем мире киносаги "Игра престолов".

Создатель фильма "Орхидея", известный сирийский режиссер Хатем Али, собрал уникальный актерский состав, пишет издание. "Орхидея" - наиболее масштабная историческая драма, спродюсированная в 2017 году в арабском мире, - рассказал один из прокатчиков сериала. - Зрители отправятся в путешествие по вымышленным царствам, где бушует пламя войны. Они станут очевидцами борьбы за власть, мести и оригинальных поворотов сюжета". По мнению газеты, картина привлечет любителей батальных исторических сцен, аутентичных костюмов и декораций.

По словам режиссера, "Орхидея" - это "проект, масштабы которого беспрецедентны для арабского мира". "Впервые мы создаем фэнтези и собираем столько именитых актеров", - пояснил Хатем Али. Съемки многосерийного фильма проходили в основном в Бухаресте, некоторые сцены были отсняты во Франции и Румынии интернациональной командой из Сирии, Румынии и Польши. Создатели фильма признаются, что черпали вдохновение из преданий Ассирии, Шумера и Древнего Египта.

На создание более тысячи оригинальных костюмов, дизайн которых разработала известный сирийский модельер Раджа Маклуф, потребовалось более шести недель. Как уверяет режиссер, зрители не разочаруются в арабской версии популярной картины, так как уровень актеров и спецэффектов ничем не уступает американскому сериалу студии HBO, завоевавшему миллионы поклонников во всем мире.