Прощальный концерт Aerosmith в Москве завершился песней в поддержку Манчестера

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Aerosmith на концерте в Москве в рамках прощального тура исполнила песню Dream On в поддержку жителей британского Манчестера, где в результате теракта погибли более 20 человек, передает корреспондент ТАСС.

Концерт Aerosmith начался с опозданием почти на два часа, однако музыканты компенсировали ожидание, исполнив свои лучшие хиты, в том числе Cryin', Livin' On The Edge, а любимая многими Crazy вызвала у публики настоящий восторг. На плече солиста группы 69-летнего Стивена Тайлера был изображен флаг Великобритании, а в конце концерта на экране за сценой также появился английский флаг с надписью "Манчестер". В поддержку британцев лидер группы исполнил известный хит Dream On.

"Мы любим тебя, Манчестер!" - сказал Тайлер.

Он поблагодарил российских фанатов и признался им в любви. Во время выступления Тайлер активно двигался по сцене, поднимая вверх стойку микрофона, играл на гармонике лежа, одолжил шляпу у одной из зрительниц и бросил в зал как минимум две губных гармошки, на которых играл.

Взрыв на открытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 23 мая примерно в 00:35 мск, после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Прощальный тур

Россия стала третьей страной в рамках прощального европейского турне Aero-Vederci Baby! (симбиоз названия коллектива и итальянского слова arrivederci, означающего в переводе "до свидания" - прим. ТАСС).

Музыканты уже выступили в Израиле и Грузии. После московского концерта легендарные рокеры отправятся в Германию, Польшу, Данию, Швецию, Великобританию, Ирландию, Францию, Италию, Португалию, Испанию и Швейцарию. Европейское турне продлится до середины июля.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году рокеры записали свой дебютный одноименный альбом. За 46 лет своего существования Aerosmith выпустили 15 альбомов, которые были проданы суммарным тиражом более 150 млн копий по всему миру. Последний диск Music from Another Dimension! увидел свет в 2012 году.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". Она оказала сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 самых великих музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).