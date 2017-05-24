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Театры на Бродвее заявили о рекордных сборах в размере почти $1,5 млрд

Культура
24 мая, 3:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В период с 29 мая 2016 года по 21 мая 2017-го различные представления на Бродвее посмотрели более 13,27 млн человек

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бродвейские театры поставили рекорд по кассовым сборам, за год они выручили почти $1,5 млрд. Об этом говорится в заявлении "Бродвейской лиги" (The Broadway League).

Как указали в этой ассоциации, объединяющей более 700 владельцев и операторов театров, продюсеров и других работников данной сферы, в период с 29 мая 2016 года по 21 мая 2017-го различные представления на Бродвее посмотрели более 13,27 млн человек. Продажа билетов принесла $1,45 млрд. Этот годовой показатель является рекордным за всю историю таких подсчетов, которые проводят уже более 30 лет.

Театральные сборы выросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 5,5%. По оценкам за 2015-2016 годы, этот показатель составил $1,37 млрд, а число зрителей - 13,32 млн человек. Согласно материалам, опубликованным на сайте ассоциации, объемы выручки бродвейских театров от продажи билетов в последние десятилетия практически постоянно росли. В 1990 году общая выручка составила около $250 млн, в 2000-м - примерно $500 млн, а 2010-м - немногим менее $1 млрд.

В течение последнего отчетного периода особенно успешными, с финансовой точки зрения, в частности, были американский мюзикл "Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года" (Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812) по мотивам романа-эпопеи "Война и мир" Льва Толстого, а также музыкальный спектакль "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen) о судьбе молодого человека, ставшего популярным в социальных сетях. Обе постановки претендуют на премию "Тони" (Tony Awards) в целом ряде номинаций. 71-я церемония вручения данной награды состоится 11 июня в Нью-Йорке.

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