Мировая премьера оперы Александра Журбина "Метаморфозы любви" состоится в МАМТ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представляет мировую премьеру оперного триптиха Александра Журбина "Метаморфозы любви".

"Сегодня состоится пресс-прогон спектакля, премьерные показы которого пройдут 25, 26, 27, 28 мая", - сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"Одним из важных творческих векторов нашей труппы всегда было и остается освоение современных оперных партитур", - отметила собеседница агентства. По ее словам, этот вектор был задан еще основателями Музыкального театра Станиславским и Немировичем-Данченко. В таком ключе создан и триптих Александра Журбина.

"Три одноактные оперы - "Верность", "Измена" и "Эротика" - объединены темой любви", - рассказал композитор. Все главные персонажи - известные люди. Так, Гете - герой первой оперы, в которой рассказывается история его последней любви. Великому немецкому поэту было 74 года, а юной девушке Ульрике всего 19.

"Это был настоящий страстный роман, - продолжил Журбин. - Гете хотел жениться, но мать Ульрики помешала этому браку. Свадьба не состоялась, и вскоре Гете умер. Самое невероятное, что Ульрика хранила ему верность до конца своих дней - а прожила она 95 лет, она так и не вышла замуж, не родила детей, не заводила романов".

Вторая опера - это история австрийского композитора Густава Малера и его жены Альмы, изменявшей ему и доведшей его до нервного расстройства и смерти в 51 год. Героиня третьей оперы "Эротика" - Лу Андреас-Саломе, среди любовников которой были Рильке, Ницше, Фрейд. В искусстве любви она была не только практиком, но и теоретиком. Лу Андреас-Саломе написала трактат под названием "Эротика", в котором объясняла, что художественное творчество и эротика - это одно и то же; без эротики нет творчества, в свою очередь, без творчества нет эротики.

Дирижером-постановщиком триптиха стал Феликс Коробов, режиссер - Татьяна Миткалева, художник - Мария Трегубова. В спектакле заняты ведущие солисты МАМТ, в числе которых - Валерий Микицкий, Дмитрий Кондратков, Петр Соколов, Наталья Владимирская, Вероника Вяткина, Евгения Афанасьева, Дарья Терехова, Евгений Поликанин, Андрей Батуркин, Инна Клочко, Мария Пахарь, Мария Макеева, Ксения Мусланова и другие.