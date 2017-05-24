Более полумиллиона человек приняли участие в московской "Ночи в музее"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Акцию "Ночь в музее", которая проходила в Москве с 20 на 21 мая, посетили 520 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили организаторы акции.
"В этом году вниманию посетителей были представлены в общей сложности более 2 100 мероприятий, которые посетили более 520 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Самыми посещаемыми в ходе акции оказались музей-усадьба "Коломенское" (68 420 человек), музей-заповедник "Царицыно" (66 200 человек), Музей Москвы (13 900 человек, Государственный Исторический музей (10 300 человек) и Дарвиновский музей (9 900 человек).
Эта акция "Ночь в музее", которая проводится в Москве в честь Международного дня музеев, стала одиннадцатой. Бесплатно и до позднего вечера были открыты более 300 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где прошли творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.
Официальный старт акции был дан в саду "Эрмитаж" на сцене образовательного фестиваля "Открытые лекции". Перед зрителями выступили министр культуры РФ Владимир Мединский, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.