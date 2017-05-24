Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гильдия театральных режиссеров РФ поддержала Кирилла Серебренникова

Культура
24 мая, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Заявление подписали Валерий Фокин, Евгений Каменькович, Андрей Могучий, Сергей Женовач, Евгений Марчелли, Виктор Рыжаков и Михаил Бычков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Гильдия театральных режиссеров России поддержала Кирилла Серебренникова в связи с ситуацией, сложившейся вокруг него и театра "Гоголь-центр". Об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РФ (СТД).

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг "Гоголь-центра"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении

Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении

Возле "Гоголь-центра" проходит стихийный митинг в поддержку Серебренникова

"Гильдия выражает моральную поддержку своему коллеге Кириллу Серебренникову в связи с ситуацией, сложившейся вокруг него и театра "Гоголь-центр", - отмечается в сообщении на сайте СТД. - Режиссерское сообщество уверено, что следствие будет проведено предельно справедливо и честно".

Заявление подписали Валерий Фокин, Евгений Каменькович, Андрей Могучий, Сергей Женовач, Евгений Марчелли, Виктор Рыжаков и Михаил Бычков.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь- центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски 23 мая у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "Гоголь-центра"
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Турции в ДТП погибла россиянка
Темы дня
Загрузка...
Реклама