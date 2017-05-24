Гильдия театральных режиссеров РФ поддержала Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Гильдия театральных режиссеров России поддержала Кирилла Серебренникова в связи с ситуацией, сложившейся вокруг него и театра "Гоголь-центр". Об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РФ (СТД).

"Гильдия выражает моральную поддержку своему коллеге Кириллу Серебренникову в связи с ситуацией, сложившейся вокруг него и театра "Гоголь-центр", - отмечается в сообщении на сайте СТД. - Режиссерское сообщество уверено, что следствие будет проведено предельно справедливо и честно".

Заявление подписали Валерий Фокин, Евгений Каменькович, Андрей Могучий, Сергей Женовач, Евгений Марчелли, Виктор Рыжаков и Михаил Бычков.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь- центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски 23 мая у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны.