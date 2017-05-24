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В Поморье на "БродскийФесте" прочли нон-стоп 77 стихов Иосифа Бродского

Культура
24 мая, 16:31 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, мая. /ТАСС

Акция "77" проходит деревне Норинская в честь 77-летия поэта, который отбывал там ссылку в 1964-1965 годах

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Иосиф Бродский, 1987

Иосиф Бродский, 1987

© REUTERS/Peter Skingley

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Гости четвертого фестиваля "БродскийФест", который проходит в деревне Норинской Архангельской области, сажают картошку и читают 77 стихов Иосифа Бродского. Об этом ТАСС рассказала заведующая туристско-информационным центром Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского Надежда Гневашева.

"77 лет исполнилось бы сегодня Иосифу Александровичу. Акция "77" - идет нон-стоп чтение стихов Бродского. Читают гости фестиваля, члены литературных объединений, школьники", - пояснила Гневашева.

В 20-х числах мая в Норинской принято сажать картошку, поэтому в среду у дома-музея Бродского сажают картошку, цветы и кусты малины. Для гостей проходит мастер-класс "Печеная картошка "От Бродского". Как пояснила Гневашева, картофель был одним из основных блюд в рационе поэта в Норинской, что нашло отражение в стихах: "Год я в неволе, картофель ем и сплю на сеновале…"

Сажать картошку Бродский помогал хозяйке дома, в котором он жил. Как рассказывают в Норинской, обещал помочь и выкопать. "23 сентября 1965 года, когда его увозили из ссылки, Таисия Ивановна крикнула вслед: "А кто картошку будет копать?" Мы выполняем то, что он обещал", - рассказала собеседница агентства.

В Норинской создан литературно-мемориальный музей поэта. "По воспоминаниям жителей Норинской, Иосиф Бродский принес из леса черемуху и посадил около дома, в котором жил. После того, как ушли из жизни норинские старожилы, казалось, что только черемуха хранит память о пребывании поэта в деревне. Сегодня в Норинской много что сделано для сохранения памяти и рождения вдохновения", - сказала Гневашева.

В 1964-65 годах в деревне Норинской Коношского района Архангельской области отбывал ссылку лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский. Ежегодно 24 мая в честь Дня славянской письменности и культуры и Дня рождения поэта в Коношском районе проводятся культурные мероприятия.

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