В Москве открывается международный фестиваль "Интермузей-2017"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей-2017", который объединит более 300 музеев России и других стран, открывается в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Тема фестиваля "Музей будущего" найдет отражение в экспозициях на стендах музеев-участников и в 350 мероприятиях деловой и культурной программ", - говорится в сообщении организаторов.

В рамках фестиваля состоится заседание тематической секции "Музейное дело сквозь призму цифровых технологий", в котором примут участие специалисты из лондонского Музея Виктории и Альберта, также пройдет сессия "Музей - мультимедиа - посетитель", на которой своим опытом поделятся сотрудники ГМИИ им. Пушкина, Казанского Кремля и лондонского Музея науки.

Программа "Интермузея" в этом году существенно расширится, в том числе территориально, - конференции, лекции и творческие встречи пройдут также в залах расположенных рядом с Манежем музеев. Там же пройдут специально подготовленные к фестивалю выставки: номинантов премии в области современного искусства "Инновация" - в Музее архитектуры имени А. Щусева, "За други своя" к 140-летию освобождения Болгарии - в Государственном историческом музее. В самом Манеже к его 200-летию откроется выставка "Гений места", а в залах Музеев Московского Кремля состоится международная конференция, посвященная реставрации. Благотворительный фонд Владимира Потанина представит уже ставший традиционным форум "Музейный гид".

В финале работы фестиваля, 29 мая, пройдет защита 20 проектов, по итогам которой жюри определит победителей в пяти номинациях. Премии получат лучший научно-исследовательский проект, лучшие проекты в сфере музейного образования и информационных технологий, будут вручены награда за лучший проект, направленный на социальное взаимодействие, и гран-при. На награды претендуют музеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Калининграда и других городов.