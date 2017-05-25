Ариана Гранде отменила гастроли в Лондоне и ряде других городов после теракта в Манчестере

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американская певица и актриса Ариана Гранде отменила выступления в Лондоне и ряде других европейских городов после теракта на стадионе в Манчестере, где она выступала. Как говорится в заявлении представителей актрисы, мировой тур прерывается, чтобы у его организаторов и певицы была возможность оценить ситуацию и почтить память жертв теракта.

"Мы обращаемся ко всем и просим продолжать оказывать поддержку городу Манчестер и семьям, которых коснулся этот подлый и бессмысленный террористический акт, - говорится в заявлении. - Нам всем вновь угрожают, но, несомненно, вместе мы сможем преодолеть и это".

Гранде отменила концерты также в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии. Зрителям будет возвращена стоимость билетов. Ранее Гранде вернулась из Великобритании в США.

Взрывное устройство на крытом стадионе "Манчестер-Арена" - одной из самых посещаемых концертных площадок в мире - сработало примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после того, как Гранде покинула сцену. Бомба разорвалась в фойе недалеко от входа, через который зрители покидали стадион. Жертвами теракта стали 22 человека, еще 64 получили ранения. Сама певица не пострадала.