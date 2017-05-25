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Акция "Ночь музеев" прошла в колонии строгого режима в Новосибирске

Культура
25 мая, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Выставку, на которой была представлена почти сотня экспонатов, посвященных истории Новосибирска и Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны, посетили около 500 осужденных

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© ГУФСИН России по Новосибирской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Колония строгого режима в Новосибирске приняла участие в прошедшей по России международной акции "Ночь музеев". Как сообщили в службе исполнения наказаний, акция прошла по инициативе руководства ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области (в ней содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления мужчины), а также Новосибирского государственного краеведческого музея.

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В зале клуба колонии были выставлены почти сотня экспонатов, посвященных истории Новосибирска, а также экспозиция "Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны". Вниманию посетителей выставки, в число которых вошли не только осужденные, но и сотрудники ИК-18, были представлены фотографии и документы времен войны из фондов музея и экспонаты, посвященные сибирякам, ушедшим на фронт, труженикам тыла, занятым на промышленных предприятиях, железных дорогах, в сельском хозяйстве.

"Подобные мероприятия несут за собой добро и чистые мысли. В этом году выставку посетили около 500 осужденных, ведь взглянув на экспонаты, рассказывающие об истории города и о героях войны, осужденные соприкоснулись с событиями тех памятных для нашей Родины военных лет, смогли подумать о жизни, вспомнить своих дедов и прадедов, вернуться в прошлое, когда они были детьми", - отметил начальник колонии Константин Кузьмин.

В ИК-18 "Ночь музеев" проходит шестой год подряд. Традиционно акция проходила в рамках Международного дня музеев, который был объявлен впервые почти 40 лет назад, а в Новосибирске отмечается, начиная с 2009 года.

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