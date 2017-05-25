Константин Хабенский откроет сезон водной сцены "Зеленого театра"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Народный артист России Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин дадут старт работе новой сцены комплекса "Зеленый театр на ВДНХ". Гостей камерного вечера 5 июля ждут "БеспринцЫпные чтения", сообщили в пресс-службе площадки.
Собранные от продажи билетов средства будут направлены в Благотворительный фонд Константина Хабенского на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
"Всегда приятно, когда к деятельности нашего фонда (Благотворительный фонд Константина Хабенского - прим. ТАСС) подключаются люди из самых разных сфер. Это значит, что мы все делаем правильно. Александр Цыпкин помогает нам уже не первый раз, и теперь в подготовке и проведении благотворительного вечера 5 июля он участвует без гонорара, за что ему большое спасибо. Уверен, будет очень хорошо. ВДНХ, лето, сцена на воде под открытым небом - что может быть лучше?", - поделился в беседе с ТАСС Хабенский.
Актер и писатель прочитают со сцены произведения Цыпкина, которого критики признали литературным открытием 2016 года - его сборник лирическо-хулиганских рассказов "Женщины непреклонного возраста" уже полтора года не выходит из топа продаж.
Хабенский впервые обратился к творчеству молодого писателя летом 2016 года. Весной они представили новую программу в Вене, Москве и Петербурге, отметили организаторы.
Сцена "Зеленого театра" на воде впервые откроется в этом летнем сезоне.
Комплекс будет построен прямо на Садовом пруду парка "Останкино". Сцена площадью более 270 квадратных метров и зрительный зал на 747 мест будут устроены на двух отдельных понтонных основаниях, между ними архитекторы оставили "пролив" для лодок. В сезоне, который продлится до 10 сентября, запланировано около 40 мероприятий, 12 из которых с возможностью бесплатного посещения.