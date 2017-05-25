Спектакль-обладатель "Золотой маски" показан на фестивале балета им. Нуреева в Уфе

УФА, 25 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Спектакль "Ромео и Джульетта" прошел в Уфе на Международном фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, передает корреспондент ТАСС. Постановка Екатеринбургского государственного театра оперы и балета в 2017 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска".

"Для нас участие в фестивале - своего рода показатель того, на что способна наша труппа", - отметил директор Екатеринбургского театра Андрей Шишкин.

"Падающая" сцена и сюжеты из картин на костюмах

Совершенно новую версию "Ромео и Джульетты" создал экс-премьер Мариинского театра и английского Ковент-Гардена Вячеслав Самодуров. "Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный прочтению, вынуть историю из контекста времени и даже контекста пространства", - описывает он свое творение.

Британский сценограф Энтони Макилуэйн воплотил в декорациях балета неординарную задумку - "создать жуткое впечатление, что сцена вот-вот рухнет". "Мне кажется, это отличная аллегория того, что семьи Монтекки и Капулетти не так уж прочны, стабильны и влиятельны, как они сами о себе думают. И даже для таких людей мир может развалиться на части, и довольно быстро", - объяснил он свою идею.

Еще одним новшеством стали наряды: художник по костюмам, дважды лауреат "Золотой Маски" Ирэна Белоусова интегрировала в костюмы сюжеты из полотен художников эпохи Ренессанса - Мазаччо и Боттичелли.

Ведущие партии исполнили лауреат и дипломант международного и всероссийского конкурсов Екатерина Сапогова и Александр Меркушев. Зрители одарили артистов бурными овациями, как некогда встречали Нуреева, сыгравшего в этом спектакле.

Нуреев блистал в роли Ромео

Легендарный танцовщик Рудольф Нуреев (1938-1993), именем которого назван фестиваль, исполнял роль Ромео в спектакле "Ромео и Джульетта" постановки Кеннета Макмиллана в Королевском балете Великобритании. Впервые это произошло в 1965 году, когда артисту было 27 лет. Премьера была встречена сорокаминутными овациями, хотя Нуреев танцевал с забинтованной ногой.

Через 12 лет танцовщик сам поставил "Ромео и Джульетту" - сначала для Лондонского фестиваля балета, затем для Ла Скала, а потом для Парижской национальной оперы. В 46 лет - уже критические для танцовщика - Нуреев исполнял в своей постановке партию Меркуцио.

О фестивале Нуреева в Уфе

Международный фестиваль балетного искусства им. Нуреева проходит в Уфе с 1993 года. В этом году - с 23 мая по 3 июня. В фестивале принимают участие выдающиеся танцовщики России и зарубежья, в их числе - приглашенные солисты Парижской оперы, Балета Сан-Франциско, Словацкого национального театра. Смотр открылся обновленной версией первого башкирского балета "Журавлиная песнь".

26 мая зрители увидят "Лебединое озеро", в котором главные партии будут исполнять солисты Михайловского театра Екатерина Борченко и Иван Зайцев. Еще одной премьерой для Уфы 29 мая станет балет "Эсмеральда", поставленный в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки заслуженным артистом России Юрием Бурлакой. 30 мая в балете "Баядерка" прима-балерина Большого театра Анна Никулина будет танцевать с солистом башкирского театра Рустамом Исхаковым. Приключенческий спектакль "Корсар" исполнят 1 июня солисты Большого театра и Башкирского театра оперы и балета.

Закроет фестиваль гала-концерт звезд балетного искусства. Отличительной особенностью станут небольшие премьерные выступления - современные номера "Мужской мир", "Небеса" и "Реки любви". В концерте выступят более 25 артистов театров со всего мира, а также юные дарования Башкирского хореографического колледжа им. Нуреева.