В Москве у стен Кремля пройдет смотр детских духовых оркестров

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Трехдневный смотр детских духовых оркестров Центрального федерального округа в рамках фестиваля "Спасская башня детям" стартует в Москве в полдень пятницы в Александровском саду Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
В смотре примут участие 40 детских духовых коллективов из Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской, Брянской, Рязанской, Орловской и Ярославской областей, а также из столицы.
Во второй день конкурса, 27 мая, в Кремлевском проезде около памятника маршалу Жукову более 1,2 тысяч юных музыкантов объединятся в один оркестр под управлением дирижера Президентского оркестра, заслуженного артиста России Евгения Никитина.
"Это будет единственный в своем роде детский духовой сводный музыкальный коллектив России, который исполнит любимые всеми мелодии из патриотических песен, гимны и марши: "День Победы", "Славься", "Моя Москва", "Пусть всегда будет солнце", а также Гимн Российской Федерации", - отметили в оргкомитете.
Смотр завершится 28 мая. Все три дня мастерство коллективов будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли видные деятели духового и оркестрового исполнительства. Коллективы-победители получат право выступить в августе на Красной площади на Фестивале детских духовых оркестров в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Инициатором и организатором мероприятия выступает Международный культурный центр "Спасская башня" совместно с Ассоциацией "Духовое общество" при поддержке Министерства культуры РФ. Идея создания детского сводного оркестра принадлежит вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец и генерал-лейтенанту Валерию Халилову, погибшему вместе с артистами возглавляемого им Ансамбля имени Александрова в катастрофе Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года.