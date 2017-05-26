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Минкульт был в курсе расследования о хищениях выделенных "Седьмой студии" средств

Культура
26 мая, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Владимир Мединский подчеркнул, что сложившаяся ситуация вокруг "Седьмой студии" и "Гоголь-центра" влечет за собой необходимость "серьезного разговора" о принципах господдержки театральной деятельности

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ было в курсе расследования по делу о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета "Седьмой студии" на проект популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Об этом в интервью "Газете.ru" сказал министр культуры Владимир Мединский.

"Соответствующие службы министерства были в курсе. Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения", - сказал Мединский.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация вокруг "Седьмой студии" и "Гоголь-центра" влечет за собой необходимость "серьезного разговора" о принципах государственной поддержки театральной деятельности. Он также выразил надежду, что следствие будет проведено максимально объективно и "без демонстративной жестокости".

По данным СК, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей. Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля. В рамках уголовного дела были задержаны бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Организация "Седьмая студия" создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке четырех направлений (театр, музыка, танец и визуальное искусство). Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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Серебренников, Кирилл Семенович Мединский, Владимир Ростиславович
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