Композитор фильма "Артист" посвятил свое выступление в Москве памяти жертв терактов

ВЦИОМ: более 70% россиян хотели бы поклониться мощам Николая ЧудотворцаОбщество 26 мая, 11:18
Ученые разработали софт для отслеживания вымирающих видовСоциальная ответственность 26 мая, 11:18
Яровая: итоги опроса об отношении американцев к РФ говорят о дефиците правды в СШАПолитика 26 мая, 11:12
Комитет Думы одобрил ключевые поправки в проект о реновацииОбщество 26 мая, 11:12
СМИ: Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с ПутинымМеждународная панорама 26 мая, 11:10
Лысаков считает разумным предложение СПЧ об административной амнистииПолитика 26 мая, 11:04
Наводнения могут стать обычным явлением на ГавайяхСоциальная ответственность 26 мая, 11:00
Американский конгрессмен предложил создать фонд противодействия влиянию МосквыМеждународная панорама 26 мая, 10:53
Профессор из Австралии курирует уникальную научную лабораторию нейрогепатологии на УралеНовости партнеров 26 мая, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая /ТАСС/. Французский композитор Людовик Бурс, создатель музыки к оскароносному фильму "Артист" Мишеля Хазанавичуса, посвятил свое выступление на одноименном киноконцерте в Московской консерватории памяти жертв недавних терактов в Манчестере, Париже и Санкт-Петербурге.
"Показ фильма "Артист" Мишеля Хазанавичуса в Большом зале Консерватории в минувший четверг посетили более 1,5 тысяч человек", - сообщил ТАСС представитель компании-организатора. Оскароносный фильм показали в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. "Французский композитор Людовик Бурс, сочинивший музыку к фильму и аккомпанировавший за роялем, свое выступление посвятил памяти жертв недавних терактов в Париже, Санкт-Петербурге и Манчестере", - сказал собеседник агентства.
Изначально было запланировано два концерта, 23 и 25 мая, но один из них отменился "по неожиданным форс-мажорным обстоятельствам". Это создало еще больший аншлаг на концерте 25 мая, так что перед входом в Консерваторию образовалась очередь, а концерт начался только спустя полчаса.
Людовик Бурс вышел на сцену, чтобы поприветствовать зрителей и извиниться за опоздание. "Я очень рад находиться в этом великолепном зале", - сказал композитор. Дважды после окончания фильма зрители вызывали артистов на бис, Бурс предложил свое место за роялем дирижеру Эрнсту ван Тилу, а сам стал управлять оркестром в джазовой импровизации. Некоторые зрители принялись танцевать.
Черно-белую романтическую комедию "Артист", снятую в стилистике немого кино, уже показывали в Большом зале Московской консерватории в ноябре 2016 года.
Большой зал Консерватория с 1924 по 1933 годы в дневные часы был популярным кинотеатром. В 2015 и 2016 годах в консерватории прошли показы "Александра Невского" Сергея Эйзенштейна с музыкой Сергея Прокофьева, "Запрета" Алексея Козлова с музыкой Юрия Потеенко, а также картины "Дом на Трубной" Бориса Барнета, к ней музыку сочинил Алексей Айги.