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Композитор фильма "Артист" посвятил свое выступление в Москве памяти жертв терактов

Культура
26 мая, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая /ТАСС

В столице 25 мая прошел показ фильма "Артист" в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра

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МОСКВА, 26 мая /ТАСС/. Французский композитор Людовик Бурс, создатель музыки к оскароносному фильму "Артист" Мишеля Хазанавичуса, посвятил свое выступление на одноименном киноконцерте в Московской консерватории памяти жертв недавних терактов в Манчестере, Париже и Санкт-Петербурге.

"Показ фильма "Артист" Мишеля Хазанавичуса в Большом зале Консерватории в минувший четверг посетили более 1,5 тысяч человек", - сообщил ТАСС представитель компании-организатора. Оскароносный фильм показали в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. "Французский композитор Людовик Бурс, сочинивший музыку к фильму и аккомпанировавший за роялем, свое выступление посвятил памяти жертв недавних терактов в Париже, Санкт-Петербурге и Манчестере", - сказал собеседник агентства.

Изначально было запланировано два концерта, 23 и 25 мая, но один из них отменился "по неожиданным форс-мажорным обстоятельствам". Это создало еще больший аншлаг на концерте 25 мая, так что перед входом в Консерваторию образовалась очередь, а концерт начался только спустя полчаса.

Людовик Бурс вышел на сцену, чтобы поприветствовать зрителей и извиниться за опоздание. "Я очень рад находиться в этом великолепном зале", - сказал композитор. Дважды после окончания фильма зрители вызывали артистов на бис, Бурс предложил свое место за роялем дирижеру Эрнсту ван Тилу, а сам стал управлять оркестром в джазовой импровизации. Некоторые зрители принялись танцевать.

Черно-белую романтическую комедию "Артист", снятую в стилистике немого кино, уже показывали в Большом зале Московской консерватории в ноябре 2016 года.

Большой зал Консерватория с 1924 по 1933 годы в дневные часы был популярным кинотеатром. В 2015 и 2016 годах в консерватории прошли показы "Александра Невского" Сергея Эйзенштейна с музыкой Сергея Прокофьева, "Запрета" Алексея Козлова с музыкой Юрия Потеенко, а также картины "Дом на Трубной" Бориса Барнета, к ней музыку сочинил Алексей Айги.

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