Современную версию "Явления Христа народу" покажут в специальном павильоне у Третьяковки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Современную медиа-интерпретацию масштабного полотна Александра Иванова "Явление Христа народу", выполненную художником Павлом Каплевичем, представят 15 июня в специально построенном павильоне рядом с Третьяковской галереей в Лаврушинском переулке. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Проект называет "ПроЯвление". Это проект и про "Явление Христа народу" Александра Иванова, и про "проявление" в прямом смысле слова. Зайдя в павильон, посетители увидят, как из поначалу блеклого, похожего на очень старый гобелен полотна начнут проявляться фигуры. Люди увидят перед собой смену разных вариантов решения Ивановым той главной идеи, которую он хотел воплотить", - сказала она.

В частности, будет проявляться композиция разных эскизов Александра Иванова с фокусом на те или иные композиционные группы или на фигуру Христа. Есть эскизы, где Христа нет, а на месте его фигуры - изображение голубя, Святого Духа.

"Это масштабная работа. Она полностью воспроизводит масштабы полотна Александра Иванова, в которой Павел Каплевич использует весь тот огромный опыт, который у него есть в создании сложнейших, интереснейших в постановочном плане спектаклей (он один из самых известных театральных художников) и сложные технологии работы с тканью", - рассказала Трегулова.

Строительством павильона, который простоит в Лаврушинском переулке до 31 июля, занимался архитектор Сергей Чобан.

"Зайдя в павильон перед осмотром постоянной экспозиции, посетитель музея сможет предварительно ознакомиться с эскизами к великой картине и взглядом современного художника на образы и смыслы изображенного на ней", - добавили в Третьяковке.