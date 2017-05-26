Группа Kiss отменила концерт на стадионе "Манчестер-Арена", где произошел взрыв

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Kiss отменила запланированное на 30 мая выступление на стадионе "Манчестер-Арена", где в ночь с понедельника на вторник прогремел взрыв, в результате которого 22 человека погибли, а еще 75 получили ранения. Об этом говорится в заявлении рок-группы, размещенном на сайте "Манчестер-Арена".

"Мы убиты горем из-за зверства, совершенного в отношении невинных людей в Манчестере. К сожалению, мы не сможем выступить на "Манчестер-Арене" 30 мая", - говорится в заявлении. "Все наши мысли и молитвы в это трудное время - о родных и близких тех, кого затронули эти события, и обо всех жителях Манчестера. Мы с вами, и мы молимся о вас", - добавили музыканты.

Отмена концерта связана как с самими трагическим событиями на стадионе, так и с тем, что концертная площадка в настоящее время закрыта, поскольку на месте происшествия продолжают работать следователи. Всем купившим билеты организаторы обещают вернуть деньги.

Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 млн копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус "золотых" и "платиновых".

Взрыв прогремел на стадионе "Манчестер-Арена" в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии. Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.