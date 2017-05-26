Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа Kiss отменила концерт на стадионе "Манчестер-Арена", где произошел взрыв

Культура
26 мая, 17:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, мая. /ТАСС

Отмена концерта связана не только с трагическим событиями - концертная площадка в настоящее время закрыта, поскольку на месте происшествия продолжают работать следователи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Kiss отменила запланированное на 30 мая выступление на стадионе "Манчестер-Арена", где в ночь с понедельника на вторник прогремел взрыв, в результате которого 22 человека погибли, а еще 75 получили ранения. Об этом говорится в заявлении рок-группы, размещенном на сайте "Манчестер-Арена".

"Мы убиты горем из-за зверства, совершенного в отношении невинных людей в Манчестере. К сожалению, мы не сможем выступить на "Манчестер-Арене" 30 мая", - говорится в заявлении. "Все наши мысли и молитвы в это трудное время - о родных и близких тех, кого затронули эти события, и обо всех жителях Манчестера. Мы с вами, и мы молимся о вас", - добавили музыканты.

Отмена концерта связана как с самими трагическим событиями на стадионе, так и с тем, что концертная площадка в настоящее время закрыта, поскольку на месте происшествия продолжают работать следователи. Всем купившим билеты организаторы обещают вернуть деньги.

Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 млн копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус "золотых" и "платиновых".

Взрыв прогремел на стадионе "Манчестер-Арена" в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии. Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Сбербанк тестирует технологию доставки наличности дронами
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
Москалькова: предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона рано
Темы дня
Загрузка...
Реклама