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В Смольном вручены премии правительства Петербурга в области культуры и искусства

Культура
26 мая, 17:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Премия за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры присуждена хореографу, народному артисту России Борису Эйфману

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новые лауреаты премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2016 год названы на торжественной церемонии в Смольном. Премии город присуждает уже более 20 лет, отметил на вручении губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"Уверен, наша премия займет особое место среди ваших многочисленных наград. Это своеобразный петербургский знак качества", - сказал он, обращаясь к лауреатам.

За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры премия присуждена хореографу, народному артисту России Борису Эйфману. Писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин удостоен награды за книги "Она и все остальное", "Мой лейтенант". В списке лауреатов - дирижеры, народный артист СССР Юрий Темирканов и народный артист России Николай Алексеев - за новые концертные программы, художник Фрол Иванов - за создание серии живописных работ из цикла "Шинель", композитор Светлана Нестерова - за оперу по мотивам русской народной сказки "Поди туда - не знаю куда".

В составе авторского коллектива премиями за создание музыкально-литературных концертных программ в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии посмертно отмечены заслуженный работник культуры России Антон Губанков и народный артист России Валерий Халилов, погибшие 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолета Министерства обороны РФ Ту-154 над Черным морем.

Лауреатами стали авторы полнометражного художественного фильма "Гупешка", созданного под руководством режиссера Владислава Фурманова. За ежегодное проведение международного Брянцевского фестиваля детских театральных коллективов награждены директор ТЮЗа Светлана Лаврецова и народный артист России Николай Иванов.

Премию получили авторы проектов "Передвижная тактильная выставка "Зримый Петербург" и "Достоевский карнавал". Этим же отличием отмечены создатели архитектурного произведения "Спортивный комплекс для хоккейного клуба СКА". В области дизайна премию получили четыре члена семьи художников Фалдиных - за создание серии плакатов на социально- культурные темы.

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