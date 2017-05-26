Режиссеры из Коста-Рики, Ирана и Италии получили студенческие призы на Каннском фестивале

КАНН (Франция), 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Начинающие кинематографисты из Коста-Рики, Ирана и Италии удостоены призов конкурса студенческих фильмов Cinefondation на 70-м Каннском кинофестивале. Такое решение огласило жюри конкурсной программы во главе с известным румынским режиссером Кристианом Мунджиу.

Лауреаты конкурса

Гран-при конкурса получила костариканка Валентина Морель, представляющая бельгийскую киношколу INSAS. Главная героиня картины - простая девушка по имени Жанна, жизнь которой переворачивается после внезапного возвращения долгое время отсутствовавшего отца. Как отметили члены жюри, первую награду Морель решили присудить в том числе за то, что ей удалось создать на экране особое психологическое напряжение, "совместив два чувства, которые породили третье чувство".

Второй приз жюри Cinefondation присудило короткометражке "Животное" (Heyvan), которую сняли братья-близнецы из Ирана Бахман и Бахрам Арк. Главный герой их фильма - мужчина, пытающийся незаконно пересечь государственную границу. Чтобы остаться незамеченным, он решает использовать для маскировки шкуру убитого им дикого барана и постепенно вживается в образ этого животного.

Третий приз получил итальянец Томмазо Узберти, прошедший обучение во французской национальной школе аудиоискусств La Femis. Его получасовая картина повествует о трагической истории любви двух подростков в итальянской глубинке. События разворачиваются на фоне многолетнего конфликта между семьями молодых людей, разгоревшегося из-за земельного спора.

Оценка председателя жюри

Комментируя награды, председатель жюри Кристиан Мунджиу подчеркнул, что они с коллегами прежде всего оценивали в представленных на их суд фильмах "ценности и то, послание, которое было заложено в картинах, послание, которое хотели передать режиссеры". "Безусловно, награда придаст видимости молодым авторам, но в конечном счете в истории кино запоминают фильмы, а не награды", - напутствовал он участников конкурса, заметив, что сам он ни разу не получал призов за свои студенческие работы на международных фестивалях, но позднее был удостоен награды на фестивале в Канне уже за полнометражный фильм.

В программе Cinefondation Каннского фестиваля участвуют короткометражные ленты молодых режиссеров из разных стран, для которых участие в этом конкурсе нередко становится путевкой в мир большого кино. В этом году в конкурсе было представлено 16 работ, включая две анимационные ленты.

Активное участие в нем регулярно принимают и представители российской киношколы. В 2012 году один из призов Cinefondation на 65-м Каннском кинофестивале завоевала режиссер Таисия Игуменцева за короткометражную картину "Дорога на...", а на фестивале 2015 года одной из наград конкурса была удостоена Мария Гуськова с фильмом "Возвращение Эркина". В этом году представители России в конкурсной программе Cinefondation не участвовали.